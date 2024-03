¿Puro negocio? Mónica Rodríguez confesó el motivo por el que Nataly Umaña no salió de ‘La casa de los famosos’

Mónica Rodríguez es una reconocida periodista y presentadora, quien se destacó por su participación en programas como ‘Día a día’ y ‘Mujeres al límite’ de Caracol Televisión, luego de su inesperada salida del canal, la paisa decidió darle un nuevo rumbo a su carrera llegando al Noticiero CM& convirtiéndose en una de las presentadoras principales. Además de su presencia en la televisión colombiana suele ser muy activa en sus redes sociales, dando su opinión sin importar la serie de críticas que pueda llegar a recibir. En esta ocasión no fue la excepción, pues Mónica confesó el motivo por el que Nataly Umaña no salió de ‘La casa de los famosos’.

Uno de los ‘realities’ que más ha dado de qué hablar en los últimos días ha sido ‘La casa de los famosos Colombia’ debido al amorío que se dio entre Nataly Umaña y Melfi, a pesar de que la actriz contaba con un matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada, quien hace pocos días ingresó para dar por terminada su unión, por supuesto, el actuar de la ibaguereña terminó desatando todo tipo de críticas convirtiéndose incluso en tendencia a través de las redes sociales.

Si bien, varios televidentes estaban convencidos de que Umaña era quien saldría de la competencia debido a la ola de críticas que ha ocasionado, el resultado final terminó siendo otro, pues el más reciente eliminado fue José Miel. Además RCN tuvo que dar las cifras oficiales a través de sus respectivas sociales con el fin de calmar “los humos” de los televidentes, sin embargo, esto no fue suficiente, pue varios aseguran que la verdadera eliminada era Nataly, pero por el rating que ha producido su vínculo amoroso, el canal habría decidido que siguiera dentro de la competencia.

En medio de esta situación, Mónica no dudó en referirse al tema a través de su cuenta de ‘X’, donde se llevó a cabo la principal molestia de los internautas. La periodista aseguró: “Tan tiernos creyendo en ‘realities’. Obvio nunca sacan a quienes les dan ‘rating’ y les genera pauta’. Es simple. Se cuida el negocio, socio”.

Como era de esperarse la serie de comentarios no se hicieron esperar por parte de diversos usuarios. Algunos indicaron que les parecía increíble que se generara toda una pelea detrás de una producción que no aporta nada, así como también la banal explicación de RCN frente a la reñida votación, pues según ellos, esto no sería tan real como parece a lo que Rodríguez calificó como carreta.