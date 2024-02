Mónica Rodríguez es una de las presentadoras colombianas con mayor reconocimiento en la televisión gracias a su participación en diferentes programas como ‘Día a Día’ o ‘Mujeres al límite’ en su paso por Caracol y como parte del equipo de noticias en CM&.

Sin embargo, parte de su reconocimiento también se debe a su constante presencia en las redes sociales, donde realiza denuncias sin temor a nada, tal como hizo con reconocido centro comercial de Bogotá por el trato que le dio a un perrito callejero.

Mónica Rodríguez dejó mal parado a reconocido centro comercial de Bogotá por trato a perrito callejero:

Según escribió la presentadora por medio de su cuenta de ‘X’, en el Centro Andino de Bogotá (ubicado en la carrera. 11 #82-71), tienen a los perritos de vigilancia en muy malas condiciones, pues además de notarse que están en bajo peso, no les permiten descansar ni un poco:

“Señores Centro Andino, un perrito de una de las entradas, cansado, solo quería acostarse y el vigilante obligándolo a pararse ¿En serio siguen con este trato a los animales? Qué frustración ver a estos perritos en estas circunstancias, usados para vigilancia”.

Ante esto, varios usuarios le hallaron la razón y ahondaron en detalles que expone de peor manera a dicho centro comercial:

- “No me gusta ir al andino y lo evito a toda costa porque me frustra ver las condiciones en las que mantienen esos animalitos, es desalentador y muy triste, me daña el día. Hagan algo por favor”.

- “Mónica en centro andino son unos salvajes con esos perritos”

- “No es la primera queja del maltrato a los perros en el Centro Andino ....Ojo con eso !!!!”