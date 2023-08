Del sexo al dinero: Tatán Mejía reveló detalles íntimos de su relación con Maleja Restrepo

Tatán Mejía dejó al descubierto varios detalles de su vida privada, involucrando también a su pareja, Maleja Restrepo en la conversación. Y no solo habló sobre detalles triviales, sino que se involucró de lleno con asuntos bastante íntimos que van desde la cantidad de dinero que cada uno genera hasta aspectos sexuales de su relación.

La dinámica entre ambos creadores de contenido es una de las más simpáticas del mundo del espectáculo colombiano, dejando ver a través de sus redes sociales lo desinhibidos y espontáneos que son, protagonizando escenas románticas subidas de tono y contando pormenores de su relación.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Eva Rey en el programa ‘Desnúdate con Eva’, el motociclista fue abordado con una ronda de preguntas en donde terminó dejando al descubierto varios aspectos muy privados de su vida en pareja.

Al principio los temas no fueron tan severos, invitando a Tatán Mejía a revelar qué lo que más le molesta de Maleja Restrepo es que sea tan organizada y que lo que lo enamora es su buena vibra. También resaltó que el último detalle que ella tuvo con él fue una invitación para hacer un viaje a España a propósito de su cumpleaños.

Pero las cosas empezaron a escalar cuando Eva le empezó a preguntar cosas más privadas, como el tipo de ropa que suaba su pareja cuando iba a dormir, con el deportista señalando que solo usaba pijamas.

Seguidamente lo abordó al preguntarle sobre cuándo fue la última vez que hicieron el amor, a lo que Tatán contestó que habían pasado dos días al momento de la entrevista. En este mismo tema también contó que a su pareja le gusta estar en la posición de arriba.

Tatán Mejía contó por qué cree que han durado tanto tiempo juntos

En este mismo tema pícaro, Eva Rey aprovechó para preguntarle al colombiano cuál era la parte del cuerpo que más le gusta de Maleja Restrepo. Sin embargo, no supo responder de manera concluyente, indicando que todo le gustaba.

“Me gusta como todo. Yo me siento a mirarla y yo me digo: ‘hijue***a, estoy comiendo bueno’ (...) En serio, yo me levanto, así, en serio la veo y Dios mío. Yo creo que por eso hemos durado tanto”, dijo entre risas Tatán Mejía.

¿Quién tiene más dinero en el banco?

Pasando a otro tema, el presentador fue interrogado en relación a las finanzas, preguntándole quién de los dos tenía más dinero en el banco.

Sin embargo, no supo responder de manera acertada, indicando que él desconoce quién de los dos genera más dinero en la actualidad: “no, no sé, no tengo ni idea. No sé quién gana más de los dos, no tengo ni idea”.