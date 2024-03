“Toca pagar las deudas”: Elianis Garrido volvería a la TV, cediendo a coqueteos de distinguido canal

Para 2012, Colombia entera conoció del talento de la barranquillera Elianis Garrido, luego de su destacada aparición en el programa de RCN, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ . Los años han pasado y ella pasó de ser una promesa a una consolidada actriz y presentadora, llegando a ser parte del elenco de ‘Lo Sé Todo’, programa del que se despidió hace poco; al respecto, Garrido dio a conocer que ha recibido algunas jugosas ofertas de otros reconocidos medios de comunicación.

La nacida en ‘La Arenosa’, decidió invertir su tiempo fuera de las cámaras y los reflectores para dedicarle tiempo de calidad a su ‘bebé', su escuela de baile, sitio al que se ha metido en todos los sentidos, desde lo técnico, lo académico, e incluso se ha puesto el delantal para pintar el recinto en donde sus ideas de progreso flotaran en los meses venideros.

A pesar de que sus sueños se están cumpliendo, sus millones de seguidores en las redes sociales le están pidiendo a gritos que vuelva a la pantalla chica y los deleite con su talento. Esta petición, al parecer, puede convertirse en realidad en los próximos meses, luego de que la misma Elianis diera a conocer que ha presentado pruebas en otros canales, mismos que tiempo atrás le venían haciendo coqueteos; ¿RCN, Caracol?, esto dijo a uno de sus compañeros del programa de farándula de Canal Uno:

“Fui a tomarme un café. No me vi ni con el director ni con el presidente, ojalá y me hubiera salido. Me fui a ver con un par de amigos, un par de buenos amigos y ya; yo no cuento las cosas hasta que ya no arranquen”, manifestó luego de que se acrecentaran los rumores de que se había reunido con un peso pesado de la televisión colombiana. Aunque no confirmó el encuentro, sí aseguro que quiere volver al ruedo en la TV:

“Si es lo que anhelo este año, yo pensaba que para mitad de año. Vamos a ver que tiene Dios y si se nos da esta oportunidad. Hay algunos castings que estoy haciendo. Uno de presentadora y otro para actriz. Difícilmente haría otro programa de farándula. Yo no digo que no, pero debería ser una propuesta bien interesante y generosa. (...) Amo el arte, pero me toca pagar las deudas; tiene que ser un proyecto que me encante”, expresó.