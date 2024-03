“No me crea pend...”: Alejandro Estrada explotó ante invasión de su privacidad por parte de ‘Lo sé todo’

El programa de chismes ‘Lo Sé Todo’ posteó un video donde Alejandro Estrada explotó al ser abordado por un periodista de una manera incómoda, aludiendo a la libertad de prensa.

También muestran su reacción hasta llegar a pelear con el comunicador. Y es que el actor -famoso por dejar a su ex esposa Nataly Umaña en vivo- le dijo al periodista que debieron comunicarse antes con él para hacerle cualquier pregunta.

“Pero te buscaron”, replicó el periodista.

“No, huevón, así no es. Ya no estoy grande”, replicó Alejandro ante la insistencia del periodista, que además lo tenía abrazado del cuello. Este afirmó que salen a decir cualquier cosa y que dijera a su jefe que no los quería atender.

Pero el periodista siguió insistiendo. Esto llevó a que el actor se molestara muchísimo más, hasta el punto de alejarse violentamente del equipo de grabación.

“No me crea pendejo”, le gritó, para decirle que se fuera de su lado, antes de sacudirse y advertir que no le siguieran grabando. En el post de Instagram de la página, el medio expresó lo siguiente:

“Ponme atención Colombia! Porque este es un acto bochornoso: Alejandro Estrada encaró a uno de nuestros periodistas (@christiancastanedag) y luego realizó un ataque a nuestro equipo de reportería ñ. En el Canal 1 somos Libres Cómo Tú, y hacemos un llamado a la libertad de prensa”.

Televidentes le dicen a ‘Lo Sé Todo’ que acosar no es lo mismo que ejercer periodismo

El actor no pasa por un buen momento. Y solidarizados con su situación, los televidentes desafiaron la postura del programa, explicando que la privacidad debe respetarse.

“Déjenlo tranquilo … una cosa es la libertad de prensa y otra invadir la privacidad… si no quiere no quiere fin”, “Pues hay libertad de prensa pero también libertad de espacio y yo veo que no hace si no abrazarlo jaja”, “El no está pasando por un buen momento, más respeto” son algunos de los comentarios.

Esta vez los televidentes se pusieron de parte del actor, que expresó su evidente molestia al ser abordado por sorpresa cuando quiere poner distancia por lo que pasó con Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’.