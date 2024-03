“Le diste vida a un desierto”: Greeicy le arrugó el corazón a sus fans con canción inédita para su hijo Kai

Greeicy Rendón logró un hito que muchos cantantes quisieran consolidar, llenar por completo el Movistar Arena de Bogotá ; suceso que se dio el pasado viernes 15 de marzo, en un evento en el que algunos de los asistentes lloraron a ‘moco tendido’, al escuchar en exclusiva una canción inédita que la caleña le compuso a su hijo Kai.

La actual entrenadora de ‘La Voz Kids’, decidió que los asistentes a este recinto se llevaran una experiencia inolvidable y para ello subió a tarima a varios artistas con los que ha colaborado en su trayectoria musical, dentro de ellos el padre de su hijo, Mike Bahía; su compañero de set en Caracol, Andrés Cepeda; el venezolano Nacho; y el boricua Willy Rodríguez del grupo de reggae Cultura Profética.

Fue tal la euforia y la emoción de la presentación de Rendón, que en uno de sus bailes sufrió un percance que la llevó a pausar durante algunos instantes su concierto, luego de sufrir un fuerte calambre en una de sus piernas , del cual por fortuna salió bien librada para así continuar con las sorpresas para sus fanáticos.

Precisamente en una parte del espectáculo se gritó un fuerte “Te Amo Kai”, expresado a todo pulmón por Greeicy para darle paso a la primera vez que iba a cantar una canción dirigida a su retoño, niño que llegó al mundo a alegrar sus días y los de Mike el pasado 21 de abril de 2022, fecha en la que la mente de Rendón ya empezaba a tirarle cabeza a las letras de este tema que promete ser un éxito:

“Ojalá que esos ojitos me miraran siempre. Lo que queda en esta vida y también la siguiente”, “Yo no acostumbro a hablar de más, quisiera demostrártelo. Quisiera envolver el mundo y regalártelo y así será suficiente. “Estar cerca de ti me da paz. Le diste vida a un desierto”, fue parte de la letra de este tema inédito que recitó la intérprete de ‘Amantes’ en su concierto.