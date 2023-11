El “nuevo oficio” con que Mike Bahía sorprende en sus redes: “No le compraría nada”

Mike Bahía no dudó en dar su opinión respecto al encuentro de Petro y Hernández. Instagram @mikebahia

Mike Bahía sorprendió a sus seguidores con el anuncio de un nuevo tema musical, pero lo hizo de una manera original, despertando comentarios de todo tipo en sus redes. El cantautor publicó un video en el que simula ser un vendedor informal en una playa y enseguida las reacciones se activaron.

El intérprete de ‘La Rutina’ llevaba una caja de plástico, gritando por toda la costa que tenía “música nueva y fresquita”. Estaba vestido solo con una pantaloneta, sombrero y gafas oscuras. El audiovisual provocó cientos de opiniones, algunas graciosas y otras criticando al artista por su apariencia.

“Lo veo y salgo corriendo del susto”, mencionó la usuaria @bibiana4062 si llegara a encontrar al cantante en la playa como vendedor. “La verdad me daría miedo a que me estafe”; “Uy, nooo que miedo, no le compro nada con esas fachas”; “Parece que estuviera vendiendo bonice”; “No, paila con esos tatuajes, guardo el celular y corran”; “Con es pinta, que miedo”, escribieron los internautas en las plataformas.

También hubo quienes bromearon con el video, diciendo en tono sarcástico que Mike Bahía “se está ganando la vida”. “Una nueva canción tuya siempre es una buena noticia. Tengo que escucharla y poder disfrutarla”; “El saca una canción y uff la rompe”; “Música nueva y gira nueva. Tienen que venir a Europa”; “Me encanta tu música”; dijeron los fans del vallecaucano.

Recientemente, Mike Bahía fue confirmado como uno de las estrellas que se estarán en La Premiere de los Latin Grammy, que se llevarán a cabo en Sevilla, España, el próximo 16 de noviembre. En el mismo evento, estarán presentes otras celebridades del espectáculo como Julieta Venegas, Majo Aguilar, Paula Arenas y será conducido por Thiaguinho, Vanesa Martín y Elena Rose.