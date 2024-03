Karen Sevillano subió a un altar a Alejandro Estrada, luego de terminar con Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’, se robó la atención de los colombianos la noche del pasado domingo 10 de marzo, luego de que el cucuteño Alejandro Estrada, entrara el set de RCN , para enfrentar a su pareja Nataly Umaña y a Melfi, quienes ante los ojos de los televidentes están teniendo un amorío. Ante esta situación, la influenciadora Karen Sevillano, reunió a varias de las celebridades en competencia para darles clases de lo que ella considera moralidad, en este tipo de rupturas.

Estrada está siendo catalogado como un caballero en las redes sociales, luego de destrozar al panameño sin tocarle un solo pelo, eso sí, ‘cantándole la tabla’ a sus padres, a quienes les dijo que le dieron una mala crianza. Luego de que él le entregara el anillo a Umaña y acabara con su matrimonio, muchos decidieron opinar al respecto, dentro de ellos Sevillano, mujer que fue contundente con sus declaraciones.

“Esto es un reality y no se justifica de que la otra persona este afuera así en exposición. Los sentimientos no son de la noche a la mañana y si yo sé que estoy en un reality y las cosas ya no me dan, lo mínimo que yo debería decir es: “Mira, yo siento que esto me está pasando y yo siento que cuando entre voy a hacer esto”. Yo siempre he dicho que el amor es cuidar, hay que cuidar los sentimientos”, manifestó la vallecaucana, a quien están elogiando en redes por esta actitud.

“Tiene la boca llena de razón”, “Por culpa de Nataly y Melfo le tengo que dar la razón a Karen”, “Karen fue la unica que les dijo que no le parecía antes de que todo pasara”, “Nadie va a defender a Nataly”, y “Tiene toda la razón”, fueron algunas de las reacciones en la web.

