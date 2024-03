“Es válido estar en un proceso”: Nueva presentadora del Desafío aseguró que padece el síndrome del impostor

El Desafío es un reality producido por Caracol Televisión que se ha transmitido con gran éxito durante 19 años. El programa es una competencia en la que los participantes, conocidos como “Desafiantes o super humanos”, enfrentan una serie de pruebas físicas, mentales en entornos naturales ostiles. El objetivo principal es sobrevivir a las pruebas y desafíos semanales para avanzar en la competencia y ganar el premio final, estando bajo la conducción de Andrea Serna y ahora la nueva presentadora del Desafío, Mafe Aristizábal aseguró que padece el síndrome del impostor.

¿Cuál es el síndrome que padece Mafe Aristizabal, presentadora del ‘Desafío’?

Hace algunos meses se confirmó que una de las nuevas presentadoras del ‘Desafío’ en su celebración de 20 años que tendrá lugar este 2024 será precisamente, Mafe Aristizabal, quien logró destacarse en Miss Universe representando a Colombia en el famoso concurso. Si bien, no se llevó la corona, Aristizabal actualmente es la cara de varias marcas y ahora llegará a ser parte de la televisión colombiana.

Aunque se desconoce varios de los detalles de la nueva versión del ‘Desafío’, pues Caracol buscará sorprender a los televidentes de principio a fin. Luego de confirmar la participación de Mafe Aristizabal la modelo ha reiterado la felicidad que siente al ser parte de esta producción, sin embargo, abrió su corazón con sus seguidores en TikTok frente a la condición que padece.

La exreina de belleza que alcanza los más de 192 mil seguidores, inició sus declaraciones a través de un corto clip, reiterando que se trataba de un ‘Chismecito time’: “Ustedes sabe que cuando uno empieza un proyecto, cuando uno es nuevo en algo surgen muchas dudas, mucha incertidumbre alrededor, temor de si lo estoy haciendo bien o mal. Quieres caer en la utópica perfección, como dice la palabra utopía nunca vamos a llegar porque es imposible gustarle a todo el mundo”.

Mafe reiteró que más allá de ser un chisme también se trata de una inspiración para quienes puedan estar pasando por esta situación. Seguidamente, la mujer reiteró que en este momento se encuentra en un nuevo proyecto, es decir, el ‘Desafío’: “Había soñado hacer mucho, son esos proyectos que uno quiere, cultiva, cuida, pero durante estos proyectos a una carga, presión, no solo social sino personal, de ti autocrítica de lo que crees no estás haciendo bien”, resaltando que está agradecida por tener su psicóloga y contar con su apoyo.

Asimismo, Aristizabal resaltó que en este proyecto llegan críticas constructivas debido a que alrededor cuenta con personas con bastante experiencia, pero como cualquier otra persona tiene escenarios en los que su trabajo no es bueno o no sé da el valor que su rol merece: “Justo esto me estaba pasando las dos primeras semanas, estaba abrumada. Quería hacerlo todo perfecto”.

Finalmente, la nueva presentadora del ‘Desafío’ comenzó a analizar sus compartimientos, dándose cuenta del poder que tiene su mente reiterando: “Es válido estar en un proceso (...) A todos nos sucede ese síndrome del impostor”.

¿Qué es el síndrome del impostor?

El “síndrome del impostor” o también llamado síndrome del fraude. De acuerdo con la asesora profesional y autora del libro “Cómo superar el síndrome del impostor”, Aida Baida Gil, este es un estado psicológico que te hace pensar que no estás a la altura de la situación, que no mereces lo que tienes, donde estás o tus logros.

Es decir, que quien lo padece puede tener una carrera profesional exitosa, logros académicos, elogios y, a pesar de todo, seguir pensando que todo se debe a una serie de “golpes de buena suerte”, que pueden desaparecer en cualquier momento.