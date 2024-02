Exparticipantes de ‘El Desafío The Box’ confirmaron la llegada de su bebé

El ‘Desafío The Box’ es uno de los realities de Caracol Televisión con más reconocimiento, en varias temporadas han reunido a deportistas para medir sus habilidades de supervivencia y competitivas, pero además desafiar su convivencia y esto ocurrió con Paola Solano y su novio Jhon Mosquera, mejor conocido como ‘Gago’.

Ellos participaron en una de las temporadas y su relación se extendió a afuera del reality, hasta incluso tener hijos. En agosto 2023, anunciaron que estaban a la espera de su segundo hijo, pero por medio de Instagram anunció en una publicación la llegada de su segundo hijo, posando junto a ‘Gago’ y con su hijo en sus brazos: “Ya van 12 días de la llegada de mi otro príncipe. Gracias a Dios por su amor y por darme la alegría más grande que puedo tener: mis hijos y mi esposo, quien estuvo conmigo en todo momento. También te agradezco por enviarme ese ángel, la doctora Paola Arguello, quien me recibió a Joaquín. A pesar de no haber estado conmigo todo el embarazo, me trató como si en realidad lo hubiera estado. Estoy segura de que Dios la envío”, ese fue el conmovedor mensaje con el que la exparticipante del ‘Desafio The Box’ compartió su parto.

En redes sociales, muchos de sus seguidores felicitaron a la pareja por su segundo hijo y por todas las experiencias que están compartiendo como familia.

La nueva presentadora que se une al ‘Desafio The Box’

Mientras el reality se prepara para celebrar su edición número 20, se ha anunciado quién será la sustituta de la bella Gabriela Tafur en esta temporada. La elegida es otra exreina de belleza, la espectacular María Fernanda Aristizábal.

La modelo asumirá el papel de copresentadora, visitando cada una de las casas donde residirán los equipos formados en el ‘Desafío’. Al igual que sus predecesoras, María Fernanda tendrá la responsabilidad de comunicar a los participantes tanto buenas noticias como otras no tan favorables.