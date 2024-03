Luisa Fernanda W terminó ‘crucificada’ por justificar ‘cachos’ de Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’

El domingo 10 de marzo será una de las fechas que los fanáticos de ‘La Casa de los Famosos’, jamás olvidaran, luego de que Alejandro Estrada entrará durante dos minutos al set de RCN, para entregarle el anillo a su ahora exesposa Nataly Umaña, quien tiene un amorío con el panameño Melfi dentro del concurso. Ante esto, la creadora de contenido, Luisa Fernanda W, decidió salir en defensa de la ibaguereña, pero terminó ‘crucificada’, con quienes no estaban de acuerdo con sus declaraciones.

Mediante su cuenta de TikTok, en donde acumula 5,7 millones de seguidores , la pareja del cantante de música popular, Pipe Bueno, dio a conocer su perspectiva de lo que, como espectadora, le produjo esta situación; eso sí, aclarando también que si bien no está de acuerdo con lo sucedido no juzga a Umaña por su comportamiento.

“Yo estuve en un reality en ‘Los 50′ de Telemundo y les puedo dar fe de que cuando uno entra en ese tipo de concursos, entra en una cápsula del tiempo y todas las emociones se afloran; un día es una semana y una semana es como un mes. Obviamente, uno decide si decide controlar sus impulsos o no; esa es una de las razones por las que yo no la juzgo. (...) Como espectadora le deseo lo mejor al esposo de Nataly y a ella también, recuerde que somos humanos”, fueron las palabras de la influenciadora, las cuales generaron gran eco en los comentarios, la mayoría de ellos criticando su posición.

“Nadie sabe lo de nadie, pero una infidelidad no tiene justificación”, “Una dama o un caballero no se olvida que debe respetar a su pareja”, “No hay justificación alguna”, “Mejor se hubiera quedado callada”, “Un reality no le hace olvidar a uno que está casado”, y “No comparto ni compartiré tu opinión”, fueron algunas de las reacciones.

