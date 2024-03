Luisa Fernanda W se fue en contra de Nataly Umaña por su reacción a su ruptura con Alejandro Estrada: “Despertará del juego en el que está”

Luisa Fernanda W, fue una de las fieles televidentes de ‘La casa de los famosos’ en el episodio del pasado domingo 10 de marzo donde Alejandro Estrada tuvo su tan esperado ingreso a ‘La casa de los famosos’, donde dio a conocer a millones de colombianos que no se trataba de una estrategia como muchos decían, sino que realmente el trato cercano, las dormida y los besos de su esposa, Nataly Umaña con el panameño Miguel Melfi, fue motivo suficiente para quebrar la confianza de 12 años de matrimonio, por lo que tras entregarle el anillo, le pidió el divorcio.

Tras ser un completo caballero, Nataly Umaña pidió a sus compañeros que la escucharan y dio a conocer que su relación había dejado de ser amorosa para convertirse en grandes amigos, que incluso le dolía ver que Alejandro no era feliz y ella tampoco lo era, por lo que como televidente, Luisa Fernanda W por medio de sus historias, compartió su experiencia como mujer y dejó claro que para ella, la actitud de Umaña no es lo más sensato por el momento, para luego recalcar que no se puede juzgar, pero aún así ella no ha reaccionado.

“Opinión impopular: Nataly aún no ha reaccionado, esto que acaba de pasar la tiene shockeada, está hablando de una manera impulsiva, según mi opinión, apenas con los días va a empezar a reaccionar de lo que realmente acaba de pasar o sigue metida en esa cápsula en el juego en el que está y cuando salga de ahí va a sentir el verdadero rigor... esto apenas comienza”, comentó Luisa Fernanda W mientras en su pantalla se veía la reacción en vivo de Nataly Umaña tras la pedida de divorcio de Alejandro Estrada tras 12 años de matrimonio.

Además, en otras de sus historias, la creadora de contenido respondió al cajón de preguntas de sus seguidores y dijo: “No juzgo a Nataly, yo sé que es estar en un reality, ella ahí está en una realidad limitada, cuando salga de esa cápsula tendrá que enfrentarse a la verdadera realidad”.

Desde su experiencia como madre, mujer comprometida, famosa y mujer, fue gentil con la actriz que se encuentra en ‘La casa de los famosos’, por lo que mencionó:

“Nadie sabe lo de nadie, así que no sería capaz de juzgar a otra mujer por sus actos, aquí todos somos humanos y cometemos errores, solamente que es muy fácil señalar los errores de los demás. Honestamente me da mucho pesar de ella y del esposo, ya que ese hombre me parece un caballero. Que Dios les de la sabiduría de arreglar las cosas de la mejor manera”.