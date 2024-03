Lo que propusieron en ‘La Casa de los Famosos’ por comida y se los rechazaron

El hambre sigue diciendo presente dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, esto luego que la semana pasada se presentaron a la prueba de presupuesto. Por lo que se dividió en 50 % por cada uno de los dos equipos.

Sin embargo, ninguno de los participantes del tema Infierno y Cielo pudieron completar la prueba, por lo que se tuvieron que someter durante una semana a comer solo con lo que les quedó del mercado anterior, así como de las proteínas del gimnasio de la casa y maní. Ante esto Karen Sevillano y José Miel se plantaron frente a una de las cámaras con una propuesta para mermar la situación.

“Llevamos seis días sin mercado, tenemos hambre, no hemos comido bien, el único alimento que hemos comido en maní y proteínas, ya no aguantamos más y necesitamos sal. Entonces ahora la propuesta que le vamos a hacer al jefe es que nos dé un panal de huevo, un kilo de arroz y mañana apenas suene el pito todo el mundo se para, todo el mundo de pie, nadie se puede dormir mañana hasta que apaguen las luces de las habitaciones y la persona que se quede dormida durante ese lapso queda nominada”, dijo Karen Sevillano.

Seguidamente Julián Trujillo, como líder de la semana precisó que intentó mediar por lo que llevó la propuesta al ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’, pero que esta le fue negada. “La propuesta no fue aceptada, no les pareció, lo hablamos, fuimos muy claros, pero no, no compensa una cosa con la otra creo yo”.

Se les concedieron unos huevos, pero no fueron suficientes, lo que derivó en enfrentamientos. Es de recordar que pudieron comer durante el Día de la Mujer, ya que llevaron diversos platos para picar durante el día con diversas actividades. Y el viernes durante el inicio de la acostumbrada fiesta. Este martes se juega nuevamente la prueba de presupuesto y se estima que la puedan superar para así poder mercar en la despensa de ‘La Casa de los Famosos’.