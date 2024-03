Mozo y envidioso: Melfi molesto tras perder prueba de líder en ‘La Casa de los Famosos’

Con el inicio de la semana llegó la acostumbrada prueba de líder de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, pues el liderato de la exreina de belleza Isabella Santiago llegaba a su fin. Es por ello que los demás participantes debían sumarse a una prueba en la que la concentración y la vista era el punto esencial para avanzar a medida que transcurría la actividad y algunos aseguraban su paso a la final.

Entre ellos estaban el actor Julián Trujillo, el deportista Juan David Zapata, el cantante José Miel y el panameño Miguel Melfi. Los cuatro tenían que visualizar en cuál de los carros en una pista iba el conductor, en medio de cambios de canales y choques hasta la llegada.

En la ronda Melfi y Juanda escogieron la letra equivocada, por lo que Julián y José Miel pasaron a la final siendo el actor el ganador de la prueba y por ende el líder de la semana, que no solo tiene la responsabilidad de tomar decisiones claves, sino de nominar directamente a uno de sus compañeros y salvar a uno de ellos.

Sin embargo, el triunfo de Julián Trujillo, quien es muy cercano a Mafe Walker, Isabella Santiago y Martha Isabel Bolaños —por ser el antiguo equipo Cielo— derivó en la molestia de Miguel Melfi, así como de Nataly Umaña, Juanda y Diana Ángel.

“Nosotros jugamos siete rondas hace un rato y eran así de rápidas. Nosotros todas las teníamos pegadas. Usamos la misma técnica para seguir el carro. Era imposible, yo hubiese entiendo si él pegaba y yo no pegaba, o si yo pegaba y él no pegaba. Pero que hayamos escogido la misma respuesta después de haber hecho tantas rondas antes y que haya salido otro carrito. Al nivel que yo no estaba inseguro de mi respuesta” — Miguel Melfi

“Sacamos Melfi y yo la misma. Apenas vi las tarjetas de los otros, ah no estos manes volaron. Eso lo cambiaron, obvio” — Juanda

“Mucho cuidado con eso que piensas, porque te puede jugar en contra” — Isabella Santiago

Las reacciones en las redes no han cesado desde el momento en el que finalizó la prueba, pues algunos les dan la razón y otros han decidido mostrar el video en cámara lenta por lo que piden que sean sancionados.

“Bueno Melfi y Juanda es que no aceptan perder o es que entre sílabas quieren insinuar que la producción le metió mano a eso, si Nataly dice que vio la B y ellos no, producción no deje que su nombre quede en entredicho” y “La respuesta si es la B para que les quede claro lo puse en cámara lenta. Ojalá la producción sancione a Juanda, Melfi y Diana. Por cizañeros, malos y sobre todo por calumniar, pónganlos en la placa”, son algunas de las reacciones que destacan en redes.