¿Se muda a Panamá? Nataly Umaña no sabe dónde vivirá tras separarse de Alejandro Estrada

Las redes siguen conmocionadas y es el que la llegada del actor Alejandro Estrada a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia significó un momento que se convirtió no solo en tendencia, sino en una ola de reacciones en Internet, pues nadie para de hablar al respecto.

El actor se convirtió en el séptimo familiar en entrar a ‘La Casa de los Famosos’ en un día en el que se esperaba la eliminación del cuarto participante y la llegada de dos “congelados” que pondrían la casa de cabeza.

Tal y como toda Colombia y Latinoamérica presenció el actor le dijo que cerraba un ciclo, le retiraba todas sus promesas, le deseó el mayor de los éxitos y encima le devolvió el anillo de matrimonio como símbolo de la separación tras 12 años de feliz unión.

Alejandro Estrada todo un CABALLERO 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽. Así se le habla a una persona infiel #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/IYbECd8nz3 — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) March 11, 2024

Pero sus palabras y las reacciones de los demás participantes siguen a flor de piel, especialmente para las creadoras de contenido digital Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, quienes se perdieron el ‘galón’ —manera en la que ellas llaman al chisme— por estar en la habitación del Infierno acostadas.

Ambas indicaron que Alejandro Estrada es todo un caballero por la forma en la que les habló al agradecerles su honestidad respecto a la infidelidad de Nataly Umaña con el panameño Miguel Melfi.

Sin embargo, tras pasar la conmoción de la anhelada visita de Alejandro Estrada, horas más tarde ‘La Segura’ decidió preguntarle a la actriz qué hará al salir de ‘La Casa de los Famosos’ y muy específicamente dónde vivirá.

“A ver, que yo soy muy chismosa ¿Ahora dónde vas a vivir? ¿Te vas para donde tus papas? ¿Qué hace una mujer cuando se separa? Se va para donde los papás” — ‘La Segura’

“No, imagínese que mi mamá vive en España y mi papá en Ibagué” — Nataly Umaña

“Aproveche mami porque lo que espera afuera es pura soledad o usted verá y se muda para Panamá” — ‘La Segura’

Y anoche La Segura con uno de sus apuntes y directo a la yugular y en la cara de Melfi y Nataly. #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamosos @BuenDiaColrcn @CanalRCN @LaCasaFamososCo pic.twitter.com/Yol27JqR4W — JUAN CARLOS TOSCANO (@juanquintero22) March 11, 2024

Finalmente, la actriz Nataly Umaña, en medio de las risas, agregó que ella se quedará con el perro mientras que Alejandro Estrada con el gato. En las redes sociales no pararon de reaccionar a la respuesta que dio la actriz.

“Por mucho que no fuera feliz, ella obró y sigue obrando mal. Se le nota que no tiene ni el más mínimo remordimiento y pesar el daño que le causó a alguien que ella escogí como marido y que me imagino en algún momento la hizo feliz”, “Y Melfi se hizo el sordo, como quien dice, usted verá que hace😂” y “El que riendo la hace llorando la paga🔥 🔥 🔥 🙌 🙌 🔥 ❤️”, son algunas de las reacciones que destacan.