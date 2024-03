“De repente todos somos santos”: Natalia Durán salió en defensa de Nataly Umaña tras su amorío en La casa de los famosos

Natalia Durán es una famosa actriz y modelo, quien es recordada por su participación en telenovelas como ‘A corazón abierto’, ‘La prepago’, ‘La pola’, entre otras. Sin embargo, luego de enfrentar diversos procesos de salud decidió enfocarse en su salud mental y física, convirtiéndose en conferencista. Aunque durante en el último tiempo ha estado ausente de la televisión colombiana, la caleña sigue activa a través de sus redes sociales y allí, precisamente dio a conocer lo que piensa frente a Nataly Umaña tras su amorío en ‘La casa de los famosos’.

Si bien, Durán ha logrado ganarse el cariño de los internautas gracias a su carisma, espontaneidad y sencillez en cada una de sus apariciones, siendo lo más sincera posible cuando se trata de hablar de los procesos que ha vivido durante el último tiempo. Aunque la actriz prefiere hacer a una lado aquellas polémica de la esfera de la farándula, en esta ocasión fue todo lo contrario, pues pidió a la gente no juzgar la vida de otros.

A la primera en referirse fue Nataly Umaña, destacando que la conoce desde hace muchos años, al igual, que a Alejandro Estrada con quien tuvo la oportunidad de trabajar juntos: “Me he encontrado con cosas que me han dolido mucho, mensajes hostiles, inhumanos y la verdad me deja una triste sensación ver también compañeros o gente que empezó con esta cosa de juzgar a Nataly. No porque ella esté en ‘La casa de los famosos’, quiere decir que tengamos derecho a apedrearla o juzgarla como si fuéramos santos todos”, fueron algunas de las palabras de Natalia Durán a través de cuenta de Instagram.

Asimismo, la caleña destacó que Colombia es el primer o quizás segundo país más infiel en el mundo, dejando claro que estas situaciones se dan a diario, pero de repente la gente sale a “capitalizar un drama” y que nadie más que ellos sabe a ciencia cierta lo que verdaderamente sucede en su matrimonio, el cual habría llegado a su ante la visita de Alejandro Estrada a ‘La casa de los famosos’.

“Lo que veamos o no en televisión, puede que nos parezca correcto o incorrecto, pero lo que más me parece tenaz es como tanta gente sale a capitalizar esto como para resaltar sus propios valores para decir que ellos son impolutos o que son geniales. Que feo. De repente todos somos santos”.

Finalmente, la actriz reiteró que al ver tanto comentarios se preguntaba que tienen algunas personas en su corazón en medio de una situación profundamente dolorosa, reiterando que ahora ser una figura pública o ingresar a un reality, según ella, se puede lapidar en los valores morales y en cada una de las acciones de estas personalidades.