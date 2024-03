“No podía parar de llorar”: Alejandra Giraldo, periodista de Noticias Caracol, confesó los difíciles momentos que vive

Desde hace más 5 años, quien ha estado acompañando a los televidentes durante las primeras emisiones de Noticias Caracol es Alejandra Giraldo. La periodista además de informar se ha encargado de causar risas junto a su colega, Andrés Montoya frente a las diversas situaciones que se viven al aire. A pesar la felicidad que irradia, Giraldo ante las cámaras desde hace más de un mes se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de la muerte de su mascota ‘Napito’ y ahora relató algunas de estas complejas situaciones.

La comunicadora además de mostrarse a diario en el informativo, también ha buscado compartir uno que otro detalle de su vida a través de las redes sociales. Por medio de su cuenta de Instagram se encargó de mostrar el paso a paso de la salud de su mascota, ya que esta comienzo a verse afectada desde el 2023. Aunque Giraldo ha buscado no referirse mucho al tema debido al dolor que este le causa, semanas más tarde, en medio del dolor decidió dedicarle unas palabras de agradecimiento a quienes la han apoyado y le han reiterado su cariño a ‘Napito’ hasta el cielo.

En medio de su más reciente aparición, la periodista inició sus declaraciones reiterando que hace mucho no aparecía por medio de un clip e incluso ya hasta se le estaba olvidando como funcionaba. Seguidamente, Giraldo reiteró: “Desde que Napoleón se fue, yo he recibido muchas muestras de afecto y acompañamiento. Muchos regalitos que me han hecho entender que amaban a ‘Napito’.

La paisa indicó que la mayoría de estos detalles han sido de aquellos en los que el canino logró robarse su corazón, pero no solo de ellos, sino también de quienes conocieron su historia por medio de Alejandra: “Eso no saben como me conmueve (...) Nunca lo he posteado porque el sentimiento todavía me supera. He avanzado mucho, ya soy capaz por lo menos de hablar sin que me arrase las tristeza”.

Precisamente, el motivo por el que decidió aparecer nuevamente tiene que ver con tener un agradecimiento por la serie de detalles, uno de ellos, el más reciente, un pin o prendedor con el rostro de ‘Napito’, pero al recibir fue una serie de emociones: “Juemadre, cuando lo recibí, me quebró. No podía parar de llorar, pasaron como tres horas hasta que pude agradecerle a Paola, el nivel de detalle es increible”.

Además, Giraldo mostró otro de los detalles que ha recibido, pero es evidente la tristeza que aún la alberga tras la ausencia de a quien considera como su hijo, ‘Napito’, pero le sigue demostrando todo el amor a Vita, a quien adoptó hace varios años y ocupa la otra mitad de su corazón.