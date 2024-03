“Nos rescataron”: El susto que pasó Manuela Gómez en el baby shower de ‘Epa Colombia’

La famosa creadora de contenido Manuela Gómez compartió a través de sus redes sociales un escalofriante episodio que vivió durante el baby shower de la reconocida influencer ‘Epa Colombia’. La celebración, que ya estaba siendo ampliamente comentada en las plataformas digitales, tomó un giro inesperado cuando Manuela y otras ocho personas quedaron atrapadas en un ascensor durante una hora.

En un video compartido en sus historias de Instagram, Manuela relató el incidente con detalles impactantes: “Imagínense que ayer llegando a la casa de la ‘Epa’ nos quedamos encerradas en el ascensor como una hora. Ya yo estaba súper cansada, no sé cómo hace la ‘Epa’ para tener tanta energía con esa barriga tan grande, y bueno llegamos y que a descansar y nos quedamos encerradas en el ascensor, qué susto tan berraco, ocho personas allí, juepucha”.

Le puede interesar: Ponen en duda el embarazo de Manuela Gómez por su bebida en baby shower de Epa Colombia

Afortunadamente, después de aproximadamente una hora, el grupo fue rescatado y Manuela pudo finalmente descansar. A pesar del incidente, la influencer elogió la celebración de ‘Epa Colombia’ y su pareja, describiendo todo como espectacular y asegurando que la pasó muy bien.

Manuela también aprovechó para elogiar la personalidad de ‘Epa Colombia’ y su novia, instando a sus seguidores a no juzgar a las personas sin conocerlas primero: “No tengo nada malo que decir de ella, me atendió súper bien, qué ambiente tan familiar, tan bacano, me dejó sin palabras porque dicen muchas cosas de ella, pero yo nunca me baso en lo que habla la gente”.

Manuela Gómez La influencer contó como le fue en el baby shower de 'Epa Colombia'. / Foto: Captura historia de Instagram de Manuela Gómez.

Además, Manuela destacó que esta experiencia le permitió conocer más a fondo a ‘Epa Colombia’ y apreciar su evolución como persona, a pesar de los errores del pasado. “Todos tenemos derecho a cambiar, a evolucionar, a ser mejores personas (...) Tuvo un comportamiento impecable en su baby shower, lo que es ella, agradezco mucho que me haya invitado”, declaró la ex participante de Protagonistas de Nuestra Tele.

El incidente inesperado en el baby shower de ‘Epa Colombia’ no solo dejó a Manuela y otros atrapados en un ascensor, sino que también sirvió como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de no juzgar a las personas por su pasado y valorar su crecimiento personal.