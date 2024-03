¿Se le cayó lo caballero?: Alejandro Estrada es criticado por agarrarle la cara a Nataly Umaña

En ‘La Casa de los Famosos’ el pasado 10 de marzo fue una de las fechas más esperadas de lo que va del año por los televidentes, ya que desde que Nataly Umaña decidió iniciar un amorío dentro de la casa junto a Miguel Melfi, muchos esperaban el momento en el que el esposo de Nataly, Alejandro Estrada, entrara a la casa para enfrentar directamente a los implicados por dicha aventura de reality.

Alejandro Estrada es criticado por agarrarle la cara a Nataly Umaña

En redes sociales, muchos de los televidentes estuvieron de acuerdo con cada una de las palabras que Estrada le mencionó a Nataly frente a sus compañeros, haciendo que el rechazo del público hacia Nataly sea cada vez más evidente en dichas redes, a tal punto, que están considerando sacarla de ‘La Casa de los Famosos’ para “que enfrente la realidad” de su ruptura con Alejandro Estrada.

Frente a esto hay cientos de comentarios, pero también están aquellos que se han dedicado a defender de cierto modo a la actriz, llegando a justificar su actuar. Pero lo que muchos han estado cuestionando, ha sido la manera en la que Alejandro le agarró el rostro a Nataly al final de su discurso, ya que lo consideraron agresivo e invasivo.

Frente a esto han comentado “Ojo, no estoy justificando la infidelidad pero esa cogida de cara me pareció bien pasivo agresiva, lo de caballero no lo sé.”, “Con decirle infiel, faltona e irrespetuosa delante de todo el país y ella sin poder chistar era suficiente”, “No se le agarra físicamente a nadie para expresarle su rabia, dolor o frustración. Lo acabo de ver en un tuit y me pareció pura violencia física.”. Fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en diferentes redes sociales como ‘X’.