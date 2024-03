La razón por la que Nataly Umaña no quiso tener hijos con Alejandro Estrada

El mundo del espectáculo se vio sacudido recientemente cuando Nataly Umaña, conocida actriz colombiana, se convirtió en el centro de atención en las redes sociales tras su breve pero intenso romance con el modelo panameño Miguel Melfi en el reality ‘La Casa de los Famosos’, transmitido por RCN.

Este inesperado amorío no solo causó revuelo en las redes, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para Umaña, quien terminó su matrimonio de 12 años con el también actor Alejandro Estrada.

La ruptura de Nataly y Alejandro fue confirmada después de que se difundieran imágenes de Umaña en actitud cariñosa con su compañero de convivencia en el reality. Esta situación desencadenó una ola de comentarios y especulaciones en las plataformas digitales, llevando a la pareja a hacer frente a una entrevista previa realizada por la presentadora Laura Acuña.

Durante esta conversación, Laura Acuña abordó el tema de la paternidad, preguntando a la pareja por qué no habían decidido tener hijos después de 12 años de matrimonio.

La respuesta de Nataly fue reveladora, expresando su preocupación por el estado del mundo y su temor a traer un hijo a un entorno dañado. “Alejito siempre ha querido y me parece muy tierno, pero a mí realmente me asombra el mundo, las que son madres, yo que no los tengo lloro todos los días por ver cómo está la sociedad de dañada. Siento que soy egoísta al traer un bebé a este mundo que no me lo está pidiendo”, confesó Umaña.

Además, Nataly admitió que se alivió al enterarse de que Alejandro ya era padre, sintiendo que esta responsabilidad recaía en él y no en ella. Sin embargo, reconoció que en ocasiones había considerado la posibilidad de ser madre.

La revelación de estos detalles íntimos de la vida de Nataly y Alejandro añadió más leña al fuego en medio de la controversia generada por el romance de Umaña en ‘La Casa de los Famosos’. Mientras tanto, la opinión pública sigue dividida sobre las decisiones de la pareja y las repercusiones de sus acciones en el ámbito personal y profesional.