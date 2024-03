Sin el pan y sin el queso: Melfi le puso un alto a su relación con Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ es un formato televisivo que ha sido replicado en varios países, incluyendo México y Estados Unidos. Recientemente, este reality ha llegado a Colombia de la mano de VIX y RCN, ofreciendo a los televidentes la oportunidad de adentrarse en la vida de sus famosos colombianos favoritos. En la emisión del domingo, ocurrió uno de los momentos del reality más esperados, Alejandro Estrada entró a la casa para hablar con Nataly Umaña y Melfi, de este encuentro resultó el divorcio de la pareja de actores, e incluso varias lágrimas de Miguel Melfi que le pidió disculpas a Alejandro Estrada por lastimarlo con la infidelidad junto a Nataly.

Luego de la visita de Alejandro, Nataly Umaña afirmó que sentía tranquilidad porque ya no se sentía conforme con su relación sentimental y que el divorcio era la mejor oportunidad para cerrar con un vínculo con el que no se sentía cómoda. Melfi, el cantante con quien Nataly tiene una relación dentro de la casa, buscó hablar con la actriz y expresó que se siente arrepentido por no pensar en las consecuencias que tendrían sus actos e insinuó, por medio de su conversación, que quiere ponerle fin a su conversación con Nataly.

“Me di cuenta de que la cagué, no solo le hice daño a él, sino a mi familia y a muchas otras personas. Me encantaría que el único que sufriera fuera yo. Me preocupan saber como están mis papás y además le hice daño a él (Alejandro Estrada)”, afirmó el cantante panameño y entre sus comentarios, dejó ver su culpa por todo lo sucedido y además, quiso tomar distancia de Nataly Umaña.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos, además tener la posibilidad de votar más veces, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.