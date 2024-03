La más fan: Karol G le respondió a Maleja Restrepo para que saque los “pasos prohibidos” con su nueva versión de ‘Amargura’

Lo que está haciendo Karol G en el mundo no tiene concepto, pues ha logrado abrir puertas, derrumbar muros y sobre todo hacer ese paso en alto de la bandera de Colombia y sin duda es un orgullo para todos en el país. Es por eso que no hay nadie en Colombia que no sea fan de la ‘Bichota’, y no es para menos, pues ella ha logrado ser de las mejores en todo el mundo. Maleja Restrepo no solo confesó ser su fan, sino que además dejó saber que ella había tenido un gesto de amor en redes que la tenía enamorada, emocionada y dichosa.

El gesto de Karol G con Maleja Restrepo que la emocionó en redes

En su cuenta de Instagram, Karol G dejó ver esa versión salsa que hizo de unos de sus más grandes éxitos, ‘Amargura’, que sin duda había sido de las grandes presentaciones que había tenido la noche de la entrega de los premios Billboard 2024.

Esa noche, Karol G recibió el prestigioso premio Mujer del Año en los Premios Billboard Women In Music 2024, que sin duda fue de gran orgullo para el país. Su presentación musical lo fue mucho más y por eso no dudó en compartirla en sus redes.

Ahí, más de un famoso compartió su emoción por ella, por el amor que sienten al verla llegar tan lejos y sobre todo por esos reconocimientos donde ella destaca. Maleja Restrepo le comentó, pero además lo hizo con ese humor que la caracteriza y hasta mencionó a su esposo, pues ella le dejó saber a Karol G que su tema estaba “para lanzarse los prohibidos”.

El deseo de Maleja Restrepo con Karol G

La artista urbana paisa no dudó en responderle este mensaje con el mismo humor y hasta le dejó saber que el amor y la admiración es mutua porque ella ve lo que Maleja hace en redes sociales. “Como los de la Semana de la moda en París”, con emojis de risa le comentó Karol G.

Maleja Restrepo compartió este mensaje en sus redes y destacó la emoción, no solo de ella, sino de sus hijas, de saber que ella había tenido este gesto con ella. Por eso, no dudó en hacerle saber que estaba feliz y que “ojalá algún día te pueda conocer con mis hijas. Te amamos”, fueron las emotivas palabras de la presentadora.