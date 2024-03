Karol G repite hazaña en El Salvador y ahora recibe otro título

Durante el año 2022 Karol G recibió una grata sorpresa de parte de todos sus fanáticos en El Salvador, y es que en medio de una de las presentaciones en ese país del “Bichota World Tour” le regalaron una caja con una corona.

Pero aunado a ello había algo un tanto particular, y no era más que una carta que decía “Esta te pertenece, la única y verdadera reina, MAMIII”; por lo que fue coronada. Sin embargo, con mucha modestia dijo que para ser la reina le faltaban algunos añitos.

La cantante de inmediato llamó a uno de los miembros de su staff, específicamente a su estilista, mientras el público gritaba al unísono “¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga!”.

“Duby es el que me peina, entonces para que me la ponga bien bonita. Yo creo que se asustó. Le tocó pues, coronación en El Salvador. Venga pues que me regalaron eso”, y tras ser coronada pregunto “¿Me queda linda?”

La reacción de ‘La Bichota’ fue más que espectacular, pues inmediatamente al ser coronada esta decidió salir desfilando como una reina de belleza moviendo la mano de manera delicada ante todo el público que la ovacionaba. Aunque luego dijo em medio de risas que esperaba no arrepentirse.

Se repite la historia

Años después Karol G ha regresado a El Salvador en lo que es su agenda del ‘Mañana Será Bonito World Tour’ por lo que la cantante se presentó ante su público salvadoreño y de nuevo un hermoso detalle le llegó al escenario.

Si la vez anterior le dieron una corona, ahora ha sido la banda de ‘Miss Bichota’ la cual recibió en medio de mucha picardía y no dudó en bromear con los presentes, así como ponerla en su pecho para volver a desfilar.

“No traje la coronita, no puede ser, no traje la coronita que me dieron ustedes. Ay Dios, miss Bichota, dice: ‘Karol G gracias por estar con nosotros, con tu música, incluso en los días más oscuros, en tu último concierto te coronamos reina de El Salvador, hoy, esta noche es especial porque El Salvador te nombra miss Bichota’. Gracias, no se me va a olvidar ese detalle lo tengo en el cora y ahora me completaste”, dijo Karol G mientras se ponía su regalo y leía la dedicatoria delante de todos.