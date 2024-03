⁠”No me juzguen”, Maleja Restrepo dividió opiniones por su crisis de los 40 años

Una de las presentadoras y actrices que más cariño se ha ganado de los televidentes es Maleja Restrepo, puesto que inició desde muy pequeña en los canales nacionales con su carisma en ‘Play Zone’, creció como profesional, e incluso hizo parte del reality ‘La isla de los famosos’ donde se enamoró de Tatán Mejía para casarse y conformar una de las familias más admiradas por los colombianos, además de reinventarse y ser ahora influenciadora, dando a conocer su lado más real en medio de las redes sociales, donde incluso aprovechó para hablar de la crisis de los 40 años y los cambios anímicos que ha experimentado.

La creadora de contenido dejó saber que últimamente ha estado pensando en algo, pero pidió que tras expresar públicamente su opinión no fuera juzgada, puesto que solo se trataba de su punto de vista y de su opinión, puesto que era un pensamiento que no comparte con muchos, puesto que sobre la teoría, una popular frase no es tan real como muchos la imaginan.

“Yo todavía no he cumplido 40 años, voy a cumplir 39 este año, pero de un tiempo para acá dicen que los 40 son los nuevos 20 y yo estoy en desacuerdo completamente con eso”, comenzó diciendo Restrepo en sus historias de Instagram.

“Uno a los 20 tenía toda la energía del planeta, no le irritaban las cosas, era más aventurero, no pensaba tanto en definir si sí o no hacer las cosas, a uno no se le olvidaban tanto las cosas, pero por qué nadie la había dicho a uno que al acercarse a los 40 uno iba a tener tantos cambios”, comentó mientras su esposo, el deportista Tatán Mejía, quien estaba a su lado, la acompañaba y escuchaba.

“Canas, irritabilidad, pesar en las cosas un montón, pensar más en el futuro”, por lo que su pareja aprovechó para indicarle que él está feliz con sus 40 años, puesto que vive más seguro, más enfocado y claro con cada decisión que toma en la vida, por lo que incluso mostró la admiración que tiene por ella, puesto que no le conoce ninguna inseguridad y que para él, claramente los 40 no son los nuevos 20, pero sí una especie de los nuevos 30.

