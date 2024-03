“Inmaduros”: Alfredo Redes y ‘Culotauro’ le hacen una broma a Mafe Walker y no los perdonan en las redes

Mafe Walker terminó siendo víctima de una curiosa broma de parte de Alfredo Redes y ‘Culotauro’ en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, angustiando a su compañera mientras ellos actuaban como si nada pasara. Y a propósito de esto, varios usuarios de las redes sociales se descargaron contra los jóvenes por la jugada que le hicieron.

La situación tanto dentro como fuera de la casa se ha vuelto algo tensa en las últimas horas después de que Alejandro Estrada, expareja de Nataly Umaña entrara al lugar para entregarle su anillo de bodas y darle a entender que quiere divorciarse de ella.

Puede leer: Estos son los famosos que apoyaron a Alejandro Estrada tras su separación con Nataly Umaña

Este evento generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, al punto de que varias figuras de la farándula colombiana se pronunciaron al respecto, desde asombrarse por lo sucedido hasta mandar mensajes de apoyo a Estrada.

Pero algunas horas antes de que pasara esto, ya había cierta tensión dentro de La Casa de los Famosos, ya que Alfredo Redes y Culotauro decidieron improvisar una broma, tomando como víctima a Mafe Walker.

En el clip compartido por el perfil de Instagram de La Casa de los Famosos se puede ver a la colombiana buscando por su habitación una escultura de una figura alienígena de importancia para ella, la cual habían escondido sus dos compañeros.

En el video también se puede ver al par de bromistas esbozando una sonrisa mientras fingen que no saben nada y “ayudan” a su compañera a buscar el objeto en cuestión, asegurando que ninguno de ellos lo tiene.

Lea también: Luisa Fernanda W se fue en contra de Nataly Umaña por su reacción a su ruptura con Alejandro Estrada: “Despertará del juego en el que está”

Seguidores Mafe Walker criticaron a Alfredo Redes y a Culotauro por su broma

Si bien se notó que el par de jóvenes estaba disfrutando de la broma que le hicieron a Mafe Walker, tal parece que el ambiente no estaba tan divertido en las redes sociales a propósito de esto, ya que en la sección de comentarios de la publicación de Instagram se puede ver que algunos internautas se manifestaron en contra de ellos.

“Por qué le hacen eso sí ella no se mete con nadie”, “Por qué no juegan con las cosas personales de Karen, La Segura o Sandra por ejemplo, ellas aman eso… Mafe tiene sus creencias y yo la respeto así no esté de acuerdo”, “Qué mal estos comportamientos de irrespetar las cosas de los demás” y “Los propios muchachitos inmaduros, parece que están en el colegio” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de La Casa de los Famosos