Sandra Muñoz se compara con Cristina Hurtado ¿se parecen o no?

Durante una actividad dentro de la convivencia de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia los participantes que siguen en pie decidieron revelar algunas verdades y es así como algunos dejaron con la boca abierta y hasta con risas a los otros.

Una de ellas ha sido la reconocida modelo y actriz cafetera de 42 años, Sandra Muñoz, quien es recordada por su participación en diferentes producciones televisivas como ‘O Todos En La Cama’ y, luego, con su belleza, llegó a las pasarelas como modelo y que también ha participado en ciertos realities de supervivencia como ‘La isla de los famosos’ en el año 2004 y ‘Reto 4 Elementos’ del 2019.

La modelo, quien sostiene una especie de romance con Juan David Zapata, el exparticipante del ‘Desafío The Box’, aseveró delante de todos que se parece a la presentadora de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, Cristina Hurtado.

“Los primeros días Juan le dijo no sé a quién que le gustaba Cristina Hurtado. Y que el hecho de que yo me pareciera a Cristina le llamaba la atención. Creo que tengo cabeza, cuerpo y platica”, dijo Sandra Muñoz delante de sus compañeros.

¿Sandra comparándose con @CrissHurtado?

Jajajaa me da risa, cris es mucha mujer comparado con una esa plástica, ordinaria, falta de clase, pero sobre todo busconcita de hombres es que no miran su historial. Definitivamente no son iguales, mucha ilusa jaja#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/ZzBOdVwXC9 — José Ovirne Alvarado (@JoseOvirne) March 10, 2024

Pero las declaraciones de Sandra Muñez derivaron en el asombro y en especial de las risas de sus compañeros, pero no solo de ellos, sino de los televidentes, pues aseguran que es muy ilusa de su parte hacer tal aseveración.

“¿Sandra comparándose con @CrissHurtado? Ja ja ja ja me da risa, Cris es mucha mujer comparada con una esa plástica, ordinaria, falta de clase, pero sobre todo busconcita de hombres es que no miran su historial. Definitivamente no son iguales, mucha ilusa ja ja”, “Lo mejor que le puede pasar hoy a Juanda es quedar eliminado a lo bien. Sandra está montada en una películota ella sola y no llevan ni un mes de ‘romance’” y “Parecida a Cristina Hurtado ja ja ja ja déjeme reírme un momento…. Ilusa”, son solo algunas de las reacciones que destacan en redes.

Mk lo mejor que le puede pasar hoy a Juanda es quedar eliminado a lo bien. Sandra está montada en una películota ella sola y no llevan ni un mes de “romance” #lacasadelosfamososcol https://t.co/GiXu8ax8e8 — Eloisa (@milibertaddd) March 10, 2024

Parecida a Cristina Hurtado jajajaa déjeme reírme un momento…. ILUSA — El Tabloide (@ElTabloide) March 10, 2024