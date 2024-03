Karen Sevillano terminó llorando ante su posible eliminación de ‘La Casa de Los Famosos’

La creadora de contenido digital Karen Sevillano encabeza desde el pasado domingo la palca de nominados de ‘La Casa de Los Famosos’, esto luego de la salida de Beto Arango quien aseguró que tenía a otra persona en mente, pero que al presenciar todo lo que ella le dijo a Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, decidió escogerla.

Puede leer: Visita de Alejandro Estrada a ‘La Casa de los Famosos’ desata ola de memes en redes

Karen Sevillano ha tenido un paso por ‘La Casa de Los Famosos’ destacado y a la vez opacado, pues con su sentido del humor y excéntrica personalidad ha desatado las risas de los televidentes. Pero también el repudio por las palabras que usa cuando quiere defenderse en medio de gritos contra sus compañeros, especialmente Martha Isabel Bolaños.

Ahora, a solo pocas horas de conocerse quién será el cuarto eliminado de ‘La Casa de Los Famosos’ la creadora de contenido sostuvo una conversación con Natalia Segura Mena, más conocida en redes sociales como ‘La Segura’, sobre el escenario que pudiera presentarse con los votos.

La lealtad es algo tan lindo, Natalia y Karen han estado en todo momento y eso realmente es lo que queda . Que linda Amistad🥹🥹🥹#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/AifpaKgHud — lolitaaa_men2 (@menphisn11) March 10, 2024

“Maric@ aquí cualquier cosa puede pasar. Pues nosotras no sabemos también cómo nos está viendo la gente allá afuera. O sea, si la gente piensa que nosotras somos las personas conflictivas acá. Claro nosotras no sabemos nada. Entonces, igual yo no quiero que vos te quedes acá y que la gente te coma viva, porque yo allá afuera me voy a dar duro juept@”, dijo Karen Sevillano en medio de lágrimas a ‘La Segura’.

Es de recordar que Sandra Muñoz es quien consiguió el cupo tras la prueba de salvación y salió de la placa de nominados en la que quedó tras violar junto a Juan David Zapata la normativa de ‘La Casa de Los Famosos’.

A ellos se sumaron la actriz Isa Sierra y Diana Ángel por la votación del público mientras que el actor Sebastián Gutiérrez, del éxito dramático ‘Rigo’, tras la nominación de Isabella Santiago al ser la líder de la semana.