Visita de Alejandro Estrada a ‘La Casa de los Famosos’ desata ola de memes en redes

Durante las últimas jornadas en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia los 19 participantes han estado a la expectativa, y es que han llegado visitas bajo la modalidad de congelados.

Es así como Koral, esposa de Omar Murillo; Neider, novio de Karen Sevillano; el creador de contenido Ignacio Baladán, novio de Natalia Segura Mena más conocida como ‘La Segura’; Jerónimo Valencia, mejor amigo de Martha Isabel Bolaños y Diana Corres, esposa de Sebastián Gutiérrez han llegado a la casa.

Cada vez que anuncian la actividad, y cuando inicia, los nervio de Nataly Umaña son más que evidentes y algunos consideran que la actriz está sufriendo ante la llegada de su esposo Alejandro Estrada, debido a que le es infiel con el panameño Miguel Melfi.

Sin embargo, la mayoría de los televidentes han estado aclamando que sea Alejandro Estrada quien sea el próximo a ingresar, y ante esto las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo ya confirmaron que el actor estará durante la gala de eliminación y que habrá dos “congelados” en ‘La Vasa de los Famosos’.

Ante la confirmación de su ingreso al final de la más reciente gala los memes sobre lo que pudiera pasar han colmado las redes sociales, y han salpicado hasta al “compañerito de la Sijin”.

La expectativa se centra en lo que dirá el actor Alejandro Estrada al tener a Nataly Umaña de frente, así como algunos que estiman que aparezca con los papeles de divorcio. Sin embargo, habrá que esperar hasta esta noche para saber el momento exacto en el que ingresará el actor.

“Lo peor de todo es que la entrada de alejo no cumpla las expectativas de todos nosotros y quedemos así 🤡”, “Tiene que entrar Alejandro para que Nataly no quede congelada si no tiesa y por fin se acabe la relación que nos quieren meter hasta en las sopas porque ya no soporto más” y “¿Domingo con D de? Divorcio mis amores ja ja ja ja ja 😂 🔥 🔥 🔥 ¿preparados, para el mierder@? 💩 😂 🔥 🔥 🔥”, son algunas de las reacciones que destacan.

quién iba a pensar que Alejo iba a contar su propia historia en tu voz estéreo JAJSJAJAJAJAJA #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/XYXRpdmMo0 — ᴠᴀʟᴇʀɪᴀ 🇨🇴 🤸🏻‍♀️ (@Vcr17_) March 10, 2024

Lo peor de todo es que la entrada de alejo no cumpla las expectativas de todos nosotros y quedemos así 🤡#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/RSn3XY80O7 — Una persona más ✨ (@LeidiPalomino24) March 10, 2024

Colombia porque Alejandro Estrada por fin entrará hoy #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/tjNiQOSOXP — Juanxxo (@Boss_juanr) March 10, 2024

Mañana alfredo debería hacerle el favor a Nataly de esconderla cuando vaya a entrar Alejandro AKSJSHSHAJ🤣#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/AtJdrwrGHa — lolitaaa_men2 (@menphisn11) March 10, 2024

Mañana tiene que entar alejandro para que nataly no quede congelada si no tiesa y por fin se acabe "la relación que nos quieren meter hasta en las sopas" PORQUE YA NO SOPORTO MÁS #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/P0bkOSwujk — Que se pone aqui 🇨🇴 (@Aquipurochisme) March 10, 2024

Mañana domingo, la historia de Alejandro Estrada será contado de una forma digna de ser un capítulo de Tu Voz Estéreo, donde él será el invitado esta vez 🎙🎧🔙#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/p6JlZgbDJt — Neil Palacio (@neilpalacio_) March 10, 2024