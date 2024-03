“Toda la cara la tengo hecha”: Laura Jaramillo reconoció entre risas sus operaciones estéticas

Laura Jaramillo, reconocida empresaria, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un video en el que habló entre risas sobre sus experiencias con cirugías estéticas. Los comentarios surgieron después de que Jaramillo asistiera a tramitar los permisos de salida de menores de edad, y uno de los empleados se sorprendiera al ver su cambio físico al compararlo con su documento de identidad.

En el video, Jaramillo relató la divertida situación: “Y el man mira la cédula y me mira a mí, mira la cédula y me mira a mí, ha cambiado mucho (risas). Yo le dije: ‘Es que las cirugías, señor’. Pero qué, ¿usted qué se ha hecho? Y yo, toda la cara la tengo hecha, nariz, me quité cachete, me puse labios”, compartió entre risas mientras caminaba.

Le puede interesar: “Ese tema no causa gracia”: Laura Jaramillo se fue contra los influencers por mostrar adicciones

La también modelo recibió una variedad de comentarios en sus redes sociales, que incluyeron risas y elogios por su honestidad. “Jajaja, al menos no dice que las cremas hidratantes y los batidos verdes”; “Aún se sigue viendo natural”; “Bacano, porque ella misma lo acepta y le causa risa”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

Posteriormente, en otra parte del video, Jaramillo mostró la foto de su cédula y preguntó a sus seguidores si realmente se notaban los cambios físicos. Esta interacción cercana con su audiencia reflejó la transparencia y confianza de la ex pareja del futbolista Michael Ortega al compartir su experiencia con procedimientos estéticos y al mismo tiempo invitar a sus seguidores a participar en la conversación.

Con su actitud abierta y divertida, Laura Jaramillo continúa cautivando a su audiencia en redes sociales, compartiendo no solo aspectos de su vida profesional sino también momentos íntimos y experiencias personales, generando una conexión genuina con sus seguidores.