Laura Jaramillo se fue contra los que la critican por hablar del padre de sus hijos

De nuevo Laura Jaramillo alzó la voz contra aquellas personas que no tienen ningún vínculo su vida, pero que aun así quieren cuestionar y en especial opinar sobre sus asuntos íntimos.

Puede leer: Vidente colombiano dice que Karol G y Shakira tienen pacto con el Diablo

La primera critica que hizo fue con respecto a un comentario que recibió sobre si ella se había o no hecho una interrogante en la dinámica de preguntas y preguntas en la red social Instagram, ante esto fue más que clara.

“Vamos a completarle el chisme a esos que se dedican a suponerle la vida a los demás, porque no saben ni que es lo que pasa y se dan el lujo de comentarlo en las redes sociales. ¡Yo la niña! 28 años, dos hijos, una casa que sostengo. La autopregunta ¡No me jod…! O sea ¿Vos me ves cara a mí de que yo me tengo que autopreguntar por el papá de mis hijos? ¿Vos creéis que yo voy a hacer esa estupidez? ¡O sea no!”.

Seguidamente habló sobre los señalamientos de que no ha superado a su expareja, los cuales se intensifican en los posts que hace. Agregó que ella se burla de su misma situación y que en muchos de los casos simplemente responde con sarcasmo.

“Durante seis años, si yo hubiese querido, hubiese tenido la oportunidad de volver con él en varias ocasiones, no se me ha dado la juepu… gana porque no quiero, no quiero, porque no me interesa, ya he tenido mis relaciones, he estado muy tranquilita y muy feliz con otras personas. No, maric… sácate de esa hija de put… que no le he superado”.

Reiteró que él será el padre de sus hijos toda la vida y que es una persona que esta expuesta a las redes sociales y a todo el que lo conozca, pero que de verdad no tiene nada que superar.