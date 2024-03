Sandra Muñoz negó sus cirugías plásticas y ‘le dieron palo’ en ‘La casa de los famosos’

‘La Casa de los Famosos’ es un formato que se ha replicado en varios países, como México y Estados Unidos. Ahora, este reality ha llegado a Colombia de la mano de VIX y RCN, brindando a los televidentes la oportunidad de explorar la vida de sus famosos favoritos. Una de las participantes es Sandra Muñoz y aunque es de amores y odios, ha dado mucho de que hablar dentro del reality. En esta ocasión, las mujeres de la casa estaban hablando de sus cirugías estéticas y la respuesta de Sandra sorprendió.

Para muchos, Sandra es una de las modelos y actrices más recordadas por su gran atractivo. Además, dentro de la casa han alabado su gran belleza con 42 años de edad, pero durante la conversación sobre las cirugías estéticas, muchos de los televidentes la criticaron por, según ellos, no ser sincera. Sus compañeros le preguntaron sobre sus cirugías y Sandra respondió “yo solo me puse los senos y me hice una lipo”, y mientras otros famosos le preguntaban si tenía procedimientos estéticos en su rostro u otras partes del cuerpo, Sandra dijo que no.

A esto, muchos televidentes afirmaron que es evidente que Sandra tiene procedimientos en su rostro, además de un aumento de glúteos.

La gran pelea entre Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños

Es importante recordar que desde el inicio del reality, Karen y La Segura han dejado claro que no se sienten cómodas con la presencia de Martha. A pesar de intentar acercarse en varias ocasiones, sus interacciones siempre terminan en discusiones. Por ello, habían decidido limitar su convivencia al mínimo necesario. Sin embargo, esto cambió con la reorganización de los equipos, ya que Martha, al estar en el “Equipo Infierno”, se vio obligada a convivir más de cerca con Karen y La Segura.

Durante una conversación entre Ornella Sierra y Karen Sevillano, Martha decidió intervenir, pero sus palabras no fueron bien recibidas por Karen, quien le respondió rápidamente acusándola de tener una mala energía. A esto, Martha contraatacó llamando a Karen una “payasa inmadura”. En ese punto, Karen explotó y le recordó a Martha su edad, calificándola de incoherente y poco razonable por pelear con alguien más joven.