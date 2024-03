“Hipócrita y manipulador”: Karen Sevillano se volvió a ‘agarrar’ con ‘Bola 8′ en ‘La casa de los famosos’

‘La Casa de los Famosos’ es un formato que se ha replicado en varios países, como México y Estados Unidos. Ahora, este reality ha llegado a Colombia de la mano de VIX y RCN, brindando a los televidentes la oportunidad de explorar la vida de sus famosos colombianos favoritos. La estadía durante estas semanas en la casa, ya ha generado conflictos y discusiones entre los participantes del reality, una de las más sonadas fue la de Karen Sevillano, Natalia Segura y Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′. La pelea se extendió hasta la noche de posicionamiento, y el cruce de palabras entre Karen y Omar dio mucho de que hablar.

Le puede interesar: Qué viva el amor: Karol G le recibió el anillo a Feid y habló de su compromiso en uno de sus conciertos

El ‘posicionamiento’, es una de las actividades que hacen domingo a domingo y buscan que quienes tengan problemas de convivencia se encaren y sean consecuentes con los votos que dieron dentro del confesionario, el espacio privado en el que hablan de sus vivencias de la casa. Después de la pelea de Omar y Karen por el tema de la comida en la casa, además de las varias veces en las que Omar ha dicho que no le gusta la forma de ser de Karen Sevillano.

Lea también: Beto es el tercer eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ y dejó nominada a Karen Sevillano

En el posicionamiento, Karen afirmó a ‘Bola 8′: “sos el ser más falso, hipócrita y manipulador que he conocido en mis 28 años de vida, me parece terrible como tratas a las mujeres y tratarme a mi de insegura y estúpida. Me parece terrible que utilices problemas sociales para escudarte”

En respuesta a esto, Omar afirmó que ama a Karen y además siguió argumentando a favor de su posición religiosa, diciendo que lo sucedido no nació de un mal gesto. Muchos en las redes sociales celebraron las palabras de Karen, afirmando que tuvo la entereza de decir sus disgustos hacia Omar de frente.