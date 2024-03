Hombre le inyectó una sustancia desconocida a joven universitaria en Transmilenio

Un hombre le habría inyectado una sustancia desconocida a una joven de 17 años mientras se encontraba en la estación de la calle 72 de Transmilenio, según denunció la familia de la menor de edad.

Una vez ocurrió el hecho, que se registró el pasado viernes 1 de marzo, el agresor huyó del lugar. Según el testimonio de la adolescente, compartido por su mamá en entrevista con el canal de televisión Citytv, el incidente se presentó en horas de la tarde.

La idea de la joven era hacer un trasbordo para tomar otro bus, pues se dirigía a su lugar de trabajo. Entre tanto, un hombre se le acercó y, sin decirle nada, le inyectó algo en el brazo.

La madre de la víctima aseguró que ella, su hija y su familia se encuentran muy asustadas, pues aún no tienen certeza de qué fue lo que le inyectaron. No obstante, explicó que la joven se ha sometido a varios exámenes de sangre con el fin de verificar cualquier anomalía. Sin embargo, señaló que por lo pronto no han identificado ninguna sustancia extraña en los resultados.

“Tengo que repetirle los exámenes en dos meses para constatar que todo esté bien”, sostuvo la madre de la menor de edad. Los médicos le ordenaron varios medicamentos para evitar que desarrollara cualquier tipo de infección a raíz del hecho.

La joven describió al atacante como un hombre joven, con barba y lentes. Sin embargo, señaló que los nervios no le permitieron recordar más detalles sobre la apariencia que tenía su agresor.

“Denunciamos porque no queremos que esto les pase a más jóvenes. Es un peligro que un desadaptado ande atacando a mujeres en una estación tan concurrida como la de la calle 72″, sostuvo la madre de la menor de edad, en conversación con el citado medio de comunicación.