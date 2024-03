⁠Camilo se sinceró sobre la condición que le dificulta hablar y cómo la ha tratado para poder cantar

El cantante y compositor, Camilo Echeverry, sigue consolidándose como uno de los exponentes de la música colombiana más importantes en el mundo gracias a su mezcla de ritmos, sus colaboraciones y sus letras que llegan al corazones de millones de fans que a diario lo apoyan para que su carrera siga en ascenso. Lo que muchos le aplauden, es que a pesar de ser tartamudo, no se le refleja su condición a la hora de hablar y de cantar.

Camilo confesó cómo controla su tartamudez

El esposo de Evaluna Montaner, que se dio a conocer en el reality de talento musica, ‘Factor XS’, dio a conocer en una entrevista para Molusco TV en Adolescentes Podcast que su condición ha mejorado significativamente en comparación a cómo se le dificultaba hablar fluido y de corrido cuando era un niño.

Lea también: ¿No le gusta ser papá? Esto fue lo que dijo Camilo sobre la paternidad

Es tanto el trabajo que ha logrado, que muchos de sus fans no tenían conocimiento de su tartamudez, por lo que con ayuda de profesionales y gracias a su dedicación, ha encontrado métodos para evitar tartamudear.

“Lo he trabajado... la verdad no lo he estudiado de una manera profunda. Hay palabras que yo no puedo decir, que si yo empiezo de cero con tal letra en tal situación a mí no me va a salir. Ejemplo, palabras que empiecen con la ‘a’ de la nada, si yo estoy hablando y lo digo sale, pero empezar una frase de la nada con esa letra no sale”, comentó Echeverry.

Lea también: “Evaluna tenía todos los indicios para no”: Camilo por complicaciones de su esposa tras el embarazo

Adicional indicó que: “de chiquito yo era muy tartamudo y es una cosa constante que tengo en mi cabeza de las cosas que tengo que hacer para no tartamudear”, por lo que ha optado por usar muletillas en su manera de hablar para evitar el tartamudeo, así como disponer de su lenguaje de una manera diferente, y con ello lograr una comunicación fluida.