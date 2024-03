¿Bebé en camino? Laura Tobón de ‘La voz kids’ desató rumores sobre un posible embarazo

Laura Tobón es la presentadora de la actual temporada de ‘La voz kids’, de Caracol Televisión junto a Iván Lalinde. Tobón regresó al canal luego de estar ausente de una de sus versiones con el fin de estar al pendiente del cuidado de su hijo, Lucca, fruto de su matrimonio con Álvaro Rodríguez. Sin duda, la bogotana ha logrado ganar un amplio reconocimiento gracias a su participación en RCN, Canal 1 y Discovery ‘Home & Health’, siendo sus redes sociales la principal plataforma para dar a conocer varios detalles a nivel profesional y personal. Recientemente, la presentadora desató dudas sobre un posible nuevo embarazo.

Le puede gustar: “¿Se quiere encartar conmigo?” Carolina Cruz confesó cómo Jamil Farah la enamoró a pesar de 12 años de diferencia

Hace algunos meses la también modelo expresó su deseo de mudarse del que era su apartamento desde hace un buen tiempo y luego de buscar el sitio perfecto para su familia, recientemente hizo un ‘house tour’ mostrando cada uno de los espacios con los que cuenta su nuevo hogar. Si bien, Tobón no optó por no revelar el motivo que existió detrás de este cambio, si desató diversos comentarios por parte no solo de sus fans, sino también de varias figuras de la farándula nacional.

En medio del corto clip, en el que su pareja y su hijo también fueron los principales protagonistas, indicó: “Bienvenidos a nuestro nuevo hogar. Con mucho amor y esfuerzo les contamos que llegamos a nuestro espacio soñado. Nuestra familia se ha ido agrandando y con Álvaro queremos construir nuestro futuro”, destacando que luego de una búsqueda lograron encontrar el espacio de sus sueños.

También puede leer: “Ella es la reina”: Laura Acuña alardeó lo orgullosa que está de su hija por su talento y premio en este deporte

Como es común, su post se llenó de diversos comentarios entre los que resaltan: “Una hermanita para Lucca, familia hermosa”, “¿Cómo así que la familia se ha ido agrandando, Tobón? Qué sorpresa tienes guardada”, las declaraciones se dieron por Melina Ramírez, presentadora de ‘Yo me llamo’ y Mabel Cartagena respectivamente, lo que desató dudas sobre un posible nuevo integrante a la familia Rodríguez Tobón.

¿Quién es el papá del bebé de Laura Tobón?

El papá y esposo de Laura Tobón es Álvaro Rodríguez, un empresario que culminó sus estudios como economista en la Universidad Javeriana. Además, realizó una maestría en economía y logística en Países Bajos.

El hombre se desempeña como presidente de Ventura Group, empresa dedicada a ofrecer soluciones logísticas e integrales en el manejo de carga. Sin dejar de lado, que Álvaro es cofundador de otras tres compañías como lo son: Innside, enfocadas en bases de datos y estrategias empresariales. Comfy, la cual ofrece servicios de bienestar y ejercicio. Por último, Stive, un asesor inteligente por medio de inteligencia artificial con el fin de calcular billones en diseños de negocios.

Los amplios conocimientos adquiridos le han permitido llevar a cabo nuevos proyectos siendo uno de los inversionistas de ‘Shark Tank’ Colombia, la cual ofrece clases gratuitas para los emprendedores.