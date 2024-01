“Preocupante”: Laura Tobón asustó a sus fans tras mostrar polémicas fotos de su emprendimiento

Laura Tobón llamó la atención de sus seguidores al mostrar una serie de fotos en las que no solo mostraba algunas piezas de su emprendimiento con vestidos de baño, sino también otro aspecto que hizo que muchos cuestionaran el estado de salud de la presentadora, dejándole algunos comentarios en donde se mostraban interesados por saber si ella se encontraba bien.

La modelo ha estado llamando la atención durante estos últimos días a propósito de figurar como presentadora de ‘La Voz Kids’, no solo haciendo alarde de su carisma y su figura en las pantallas colombianas, sino también compartiendo con los pequeños concursantes y sus familiares en el proceso.

Puede leer: Emmanuel de ‘La Voz Kids’ dejó sin palabras a Laura Tobón con su inteligencia y galácticas ocurrencias

Pero no solo publica detalles de su faceta frente a las cámaras, ya que la colombiana también suele mostrar con frecuencia otros aspectos de su vida como su emprendimiento con vestidos de baño, llamando la atención de hombres y mujeres por igual.

Sin embargo, en una reciente publicación al respecto, muchos de sus seguidores se enfocaron en un detalle que va más allá del producto como tal, concentrándose en el aspecto de Laura Tobón en la fotos en las aparecía modelando las prendas.

Y es que, de acuerdo con los comentarios de algunos usuarios de Instagram, la modelo se veía con un aspecto que muchos de ellos calificaron como “enfermo”, preguntándole si estaba bien y por qué lucía tan delgada.

Lea también: “Se adelantó Santa” Conozca el costoso regalo que recibió Laura Tobón en navidad

Laura Tobón preocupó a sus fans por su aspecto delgado

En la sección de comentarios del polémico post, varios internautas no dudaron en manifestar su preocupación con mensajes como “preocupante, la verdad”, “me preocupa como se ve, pareciera que estuviera enferma”, “no entiendo por qué se ve así de flaca, está enferma?” y “A ella le pasa algo, ella no estaba así en La Vuelta al Mundo”.

De hecho, un par de usuarios especularon que tenía la apariencia de una persona con desórdenes alimenticios: “cuídate, mi amor, que parece que no estuvieras comiendo”, se enfermó y ahora no come o qué le pasa?”.

Sin embargo, varios fanáticos de Laura Tobón salieron en defensa de todas las críticas y comentarios negativos que le dejaron en este post, asegurando que ella se encuentra saludable y que su contextura está bien de esa manera.

“Así es su cuerpo, no tiene nada de malo”, “lo importante es que te sientas bien con tu cuerpo y que tengas salud” y “Ella toda la vida ha sido así, solamente cuando estaba embarazada que no” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de la colombiana.