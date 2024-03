Televidentes de Caracol ya no aguantan nueva etapa de ‘La Voz Kids’, incluso recordaron a jurados de ‘Yo Me Llamo’

Ya son 40 capítulos los que acumula la séptima temporada de ‘La Voz Kids’ , en la pantalla de Caracol Televisión, programa que a pesar de las ocurrencias y talentos de los participantes, está recibiendo ‘garrote’ en las redes sociales, por el nuevo rumbo que tomó el concurso, hasta el punto que algunos internautas pidieron a gritos que vuelva ‘Yo Me Llamo’.

Al parecer a los colombianos se les está colmando la paciencia con la etapa de ‘Rescates’ de este show musical, el cual tenía un gran auge en las ‘Audiciones a Ciegas’, el cual incrementó sobre manera con la etapa de ‘Batallas’. Pero a parecer para gran parte de la audiencia el formato presenta un gran declive con la decisión de salvar a los niños que no lograron llenar las expectativas de Greeicy, Cepeda y Syntek.

Este disgusto quedó demostrado desde la primera audición de este lunes cuatro de marzo, en la que un menor, Mathias, decidió sorprender a los entrenadores y al público al cantar el tema “Ahora quién”, interpretado por el boricua Marc Anthony; canción que lo podía hacer meritorio de los dos cupos que se están dando para el retorno de concursantes eliminados.

Mientras esto pasaba en pantalla, en la red social ‘X’, estaba sucediendo algo que se robó la atención de muchos, una fuerte queja en contra de los productores del programa, sensación que se vio manifestada con varios memes y comentarios en los que terminaron metidos los jurados Amparo Grisales, Escola y Pipe Bueno:

“No sé de dónde sacan que es el reality más visto en Colombia”, “Deberían ponerse a cantar, no a leer las cartas”, “Eso de los rescates si es feo”, y “Lo único que no me parece de ‘La Voz Kids’ es eso del rescate, qué dolor. En qué momento cogieron la estrategia de ‘Yo Me Llamo’”, fueron algunas de las reacciones.

Lo único que no me parece de #Lavozkids eso de rescate ,que dolor …¿En que momento cogieron la estrategia de #Yomellamo? 😐 — 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 (@gp102_) March 5, 2024