“Amor, déjame joder”: Melfi ya no oculta sus sentimientos por Nataly en ‘La Casa de los Famosos’ Fotos tomadas de redes sociales

Sin duda la historia de amor más polémica de la semana ha sido la de Nataly Umaña y Miguel Melfi, ya que desde hace varios días sus acercamientos dentro de la casa han sido más contantes, a tal punto, que ya se han llegado a besar en medio de una prueba actoral, y en el cuarto del líder, donde se intentaron ocultar de las cámaras. Incluso, Melfi perdió sus beneficios de líder al ingresar con Nataly al baño y cerrar la puerta, cosa que no es permitida por ‘El Jefe’ de la casa, y terminó sancionado.

Así reaccionó Nataly Umaña después de que Melfi le dijera “Amor”

Después de un viernes de fiesta y un poco de Alcohol, Melfi se pasó un poco de tragos y entró a la habitación del Team Infierno junto a Nataly, ya que debido a una prueba se encontraban esposados. Pero en medio del estado de alicoramiento de Melfi, Nataly intentó calmarlo, ya que estaba un poco ‘cansón’ con sus compañeros de habitación. En medio de ello Melfi le mencionó a Nataly “Amor, déjame joder”, a lo que Nataly no dudó en responderle “Escúchame por favor, yo no soy ningún amor”.

Frente a esto Miguel le respondió “Perdóname por decirte de una forma que no te gusta. Discúlpame faltarte al respeto”. Por supuesto las reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas que han estado al tanto del reality mencionando “Es muy intenso Melfi, se pasó”, “Ella le dio alas a él y ahora no sabe que hacer”, “A este punto Nataly ya debe estar más arrepentida de lo que está haciendo”.