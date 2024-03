Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los creadores de contenido más polémicos en redes sociales desde el momento en el que se llegó a poner implantes mamarios tras perder una apuesta. Tiempo después decidió retirarse dichos implantes, y seguir con la creación de contenido y sus diferentes proyectos personales que han sido polémicos.

Recientemente, el paisa suma a su lista una nueva polémica, tras someterse a una cirugía de alargamiento de piernas que lo llevó a ser diez centímetros más alto, ya que en algún momento manifestó que uno de sus complejos era su estatura. De dicho procedimiento ya lleva cinco meses de rehabilitación, ya que fue un procedimiento bastante invasivo.

Tildan de “desconsiderado” a Yeferson Cossio hacia sus empleadas domésticas por una broma

Otra de las cosas por las que Cossio ha sido polémico, es por las pesadas bromas que se hacen con su hermana Cintia, ya que los usuarios de redes sociales han llegado a mencionar que “Yo me hago bromas con mi hermana pero no a este nivel”, “sus bromas son una falta de respeto, yo no me lo aguantaría”.

Pero en uno de sus más recientes videos de su cuenta personal, se ve cómo el paisa le arroja en la cabeza a su hermana toda una caneca de basura orgánica, desatando todo tipo de comentarios, pero no en defensa de su hermana, sino de la empleada doméstica de su casa mencionando “Soy empleada de servicio y te juro que si me llegan hacer eso después de yo a ver limpiado agarro mis cosas y me largo. Eso se llama no valorar el trabajo”, “Todos pensamos en la empleada,que falta de respeto a su trabajo !”, “Pobres personas que tienen que limpiar todo eso”.