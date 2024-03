Melina Ramírez ha sido una de las presentadoras de la televisión colombiana que más se ha ganado el cariño de los televidentes al presentar programas como ‘Yo Me Llamo’ y ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’, ya que muchos la han considerado como una de las presentadoras con mayor carisma y naturalidad frente a las cámaras. Además, el cariño de sus seguidores aumenta cada vez más gracias a las historias y publicaciones que sube junto a su hijo Salvador.

Desde que se casó con el actor Juan Manuel Mendoza hace unos meses, muchos de sus seguidores le han preguntado si van a ser padres juntos, ya que cada uno tuvo hijos de sus relaciones anteriores, pero no había respondido de manera tan pública al respecto, dejando la duda si sería madre por segunda vez, o no.

¿En busca del segundo? Melina Ramírez respondió si tendrá otro bebé

En las últimas horas, la presentadora rompió el silencio cuando uno de sus seguidores en la dinámica de caja de preguntas de Instagram mencionó “¿Te gustaría tener más hijos?, a lo que ella sin dudar respondió “La maternidad es hermosa pero retadora en todo sentido, me la he disfrutado al 100000000% porque creo que no tendré más. Juan tampoco quiere, y ya somos 4 +2 hijos perrunos. Estamos completos. Así pienso ahora, por lo menos.”

Así que por ahora la posibilidad de sr madre por segunda vez, no es una opción para la presentadora, pero a la vez, sus fans sí desean verla embarazada nuevamente, pero ahora junto a Juan Manuel Mendoza, con quien decidió decir “Sí, acepto” frente al altar.