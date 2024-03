Se reciben hojas de vida: Este es el cantante de música popular que está buscando novia

El amor y las relaciones personales dentro de la industria del entretenimiento a veces se suele tornar un poco complejas debido a la cantidad de tiempo que los artistas, modelos, presentadores, cantantes, actores y actrices tienen ante el ojo público. Ha sido por dicha exposición pública que algunas relaciones tan públicas, no han durado mucho tiempo.

Mediante una nota hecha por el programa de entretenimiento ‘La Red’ del Canal Caracol, Alan Ramírez se sinceró sobre su situación sentimental, ya que desde hace un año se separó de la mamá de su hija, Sofía Rendón después de diez años “Hay relaciones que se vuelven tormentosas que no van para ningún lado, pero yo pienso que lo más importante darle fin a algo que no tiene futuro”, mencionó.

Así mismo confesó que se refugió en las fiestas y el alcohol, y muchas mujeres para sobre llevar dicha situación. Pero después de varios meses mencionó que se siente preparado para una nueva relación sentimental, con quien ya quiere formar una nueva familia más estable.

Estas son las características que busca Alan en su próxima pareja

“Me gustan mucho las pelinegras, pero también me gustan mucho las rubias. A mi me gusta mucho la mujer latina, como puertorriqueña. Me gustan las mujeres pequeñas, no me gustan casi las mujeres altas, me gustan chiquitas para poder abrazarlas. Me parece muy bonito tener a una mujer que tenga los mismos sueños que uno. No precisamente tiene que ser una cantante, también puede ser una actriz, pero me parece muy bonito que estemos en el mismo medio”, mencionó.