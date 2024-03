¿Lágrimas de cocodrilo?: Nataly Umaña le envió mensaje a su esposo desde ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ ya cumple veinte días al aire, y los problemas de convivencia, romances y alianzas se hacen cada vez más fuertes dentro de la casa, a tal punto que algunos televidentes han pedido la salida de Omar Murillo del reality por algunas actitudes que ha tenido con sus compañeros, ya que lo han llegado a considerar “hipócrita” y “fastidioso”.

Pero sin duda lo que más ha sonado dentro de la casa y en las redes sociales, ha sido el nuevo idilio de amor entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, ya que tras tener algunos acercamientos, muchos de los otros concursantes los comenzaron a molestar a manera de broma, pero entre ellos empezaron a besarse a escondidas en la habitación del líder, y posteriormente en una prueba de actuación, donde para muchos no fue actuación, sino un beso bastante real.

En varias ocasiones Nataly aseguró que no tenían ningún tipo de relación, ya que solo lo consideraba un amigo, pero en las últimas horas quedó demostrado que esta historia entre los dos se está tornando bastante sería, a tal punto que Nataly llegó a mencionar “Necesito al psicólogo”, ya que al parecer se siente bastante confundida con la llegada de Melfi a su vida dentro del reality, a pesar de llevar 12 años de matrimonio,

Entre lágrimas, Nataly Umaña le envió mensaje a su esposo desde ‘La Casa de los Famosos’

Pero en medio de toda la polémica que se ha creado en torno al tema, Nataly le envió un mensaje a su esposo mediante el confesionario que hay dentro de la casa mencionando “Mi corazón, estoy aquí divirtiéndome pasándola rico, tener mi mente completamente aquí. Gracias por entender quién soy. Te amo con todo mi corazón, Alejo.”

Pero los televidentes no creen dichas palabras mencionando “Excelente actriz, esas lágrimas no se las cree nadie, ella sí está disfrutando enserio”, “No jodas, ¿ahora van a querer normalizar la infidelidad?”, “Menos mal lo ama, que tal no”.