Rigo y Michelle mostraron la jocosa manera con la que le calman el llanto a su hija Carlota

El nombre del reconocido ciclista Rigoberto Urán, se ha vuelto tendencia en los últimos por algo más allá de sus gestas deportivas, su novela biográfica que es transmitida de lunes a viernes en la pantalla de RCN. Esta producción ha sido bien recibida entre grandes y chicos, hasta el punto que la hija del ‘Toro de Urrao’, tiene una emotiva reacción al escuchar el tema musical de esta producción.

Ya son más de 70, capítulos los que acumula esta bionovela, y a este punto de la trama los colombianos no han conocido al ‘retoño’ de Rigo y Michelle; incluso de no conocerse de su existencia en la vida real, muchos llegarían a pensar que esto no sucederá, ya que la mayor de las Durango se encuentra en Inglaterra haciendo un curso intensivo de inglés, y tiene un pretendiente que la está ayudando con su emprendimiento de prendas deportivas.

Carlota es el nombre de la criatura que llegó a alegrarle la vida a la familia Urán Durango, menor que como cualquier niño, hace pataleta cuando algo no le gusta. Muestra de esto, fue un video publicado en la cuenta de TikTok, ‘Rigomanía’ en la que se le ve a la pequeña llorar por no querer sentarse en la silla especial que le tienen para ir a bordo del carro familiar.

La solución para acabar el llanto, que ha dado de qué hablar en la red, es colocar el tema oficial de esta producción ‘Hijo de Urrao’, a todo volumen en el vehículo, acto que despertó las risas de muchos, las cuales se vieron reflejados en los comentarios.

