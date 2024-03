Influencer ‘Media Vida’ le hizo llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá por problema que afecta su salud

Miguel Buitrago es el nombre de pila de este creador de contenido que en el mundo de las redes sociales es conocido como ‘Media Vida’, joven de 24 años que padece de una enfermedad en su corazón que solo afecta a una de cada cien personas en el mundo. Este creador de contenido usó recientemente su plataforma para hacerle un pedido a la Alcaldía de Bogotá, para que lo ayude a solucionar un problema que con el pasar de los días puede llegar a afectar su salud.

Por medio de su cuenta de TikTok, en donde acumula más de 50.000 seguidores, Buitrago hizo un llamado a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Movilidad, para que le den solución a una inconsistencia en el sistema, que lo ha dejado sin un permiso especial, que le permite circular en su vehículo sin restricciones como la del pico y placa.

“Hace un año intenté renovar mi permiso de movilidad con mi papá, pero ahora dicen que yo no aparezco en el listado de personas en condición de discapacidad, es como si me hubieran borrado de esa lista. (...) Hemos tratado de comunicarnos con un sin fin de entidades que solo se ‘pasan la bola’. (...) Esto me ha causado demasiados inconvenientes, yo necesito transportarme para mis citas médicas”, manifestó en un reciente video.

“Me están quitando muchos beneficios de los que yo debería tener, de los cuales en realidad nunca me han dado. Ellos deberían darme estudio, deberían darme un subsidio, porque ustedes saben que yo no puedo trabajar, nadie me va a recibir como un empleado”, añadió el joven, que aseguro verse afectado recientemente por el pago de un comparendo, el cual fue impuesto por uniformados que se ligaron a la norma y no comprendieron su situación.

