Le tocó bajarse de una millonadita: ¿Cuánto le pagó ‘La negra candela’ a Luly Bossa por la demanda?

La historia entre la ‘Negra Candela’ y la actriz Luly Bossa no termina, incluso en las últimas semanas han dado de qué hablar por la más reciente confesión de la periodista de chismes y entretenimiento sobre la demanda que le impuso la actriz por el video íntimo que difundió en algún momento y que le puso en los titulares de varios medios y la causó afectaciones en su carrera.

Es por ello, que Graciela Torres en entrevista con la emisora MIX 92.0 FM respondió si Bossa podría demandarla una vez más, a lo que con su particular franqueza respondió:

“Pues seguramente me podrá demandar porque necesita publicidad, necesita estar vigente otra vez, supongo yo, porque díganme ustedes cuáles telenovelas recuerda que haya estado Luly Bossa”.

¿Cuánto tuvo que pagarle la ‘Negra Candela’ a Luly Bossa?

Además contó que por el problema generado en el 2001 al haber publicado el video de Luly Bossa, tuvo que indemnizar a la famosa con 80 millones de pesos por difamación y daño a la moral. Incluso mencionó que:

“Yo no conseguí ese dinero por medios no honestos, yo me los conseguí con el sudor de mi lengua […] Tuve que pagarle 80 millones de pesos, los cuales pertenecían a mis dos hijos, 40″.

“Ese caso precluyó, y otra cosa: ¿De dónde sacaron que a mí me embargaron? A mí nunca me embargaron, puro cuento, eso es ficción que desata la comunicación cuando está rota”, dijo la periodista.

La ‘Negra Candela’ reveló que dentro de los rumores que enfrentó, fue que supuestamente ella estaba pagando condena en la cárcel ‘El Buen Pastor’, por lo que uno de sus amigos que se encontraba en el exterior la llamó con preocupación para conocer si solo se trataba de un chisme.