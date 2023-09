“Me mame”: Luly Bossa revela por qué le dice adiós a Only Fans luego de ganar tanta plata

Luly bossa es considerada una de las actrices más famosas de Colombia, pues sus años en la televisión la han posicionado como una de las más bellas. Sin embargo, ha sido protagonista de varias noticias nacionales, no solo por la salud de su hijo, sino por su contenido explícito.

Hace algunos años, un video casero salió a internet, en donde aparecía Luly teniendo relaciones sexuales con su pareja del momento, una situación que afectó su imagen y su salud mental. Sin embargo, tuvo que tener la fuerza necesaria para seguir con su carrera y dejarse derrotar. Además, para nadie es un secreto que no tiene tabú alguno con su cuerpo.

Lo cierto es que Luly compartía constantemente contenido por medio del Only Fans, por ende, no era extraño que muchos fanáticos ya hubieran hablado sobre este tipo de contenido, pero según una entrevista, parece que ya se cansó:

“No me gusta la presión, yo pongo los límites, no hago llamadas. Pero cuando la gente asume en redes sociales, los insultos que uno recibe sin saber que uno sube ahí. Me dicen, ‘tanto que peleo por su intimidad ya ahora la esta revelando’. Sí y no, porque eso no es lo que yo subo. La presión es demasiada jarta, porque la gente lo liga de una. Entro de vez en cuando a los mensajes y siempre piden más y por eso le estoy diciendo adiós al Only. Ttrae una sensacion de tristeza, porque no sé hasta que punto pueda influir a mi carrera como actriz, a mi me siguen llamndo para casting, pero no sé cuanto pueda influir”, terminó diciendo la actriz.