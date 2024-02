“El gran fracaso”: La Negra Candela ‘sepultó’ a ‘La Casa de los Famosos’ de RCN con polémicas declaraciones

Desde su estreno el pasado domingo 11 de febrero, ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, ha recibido críticas hasta para llevar, debido a los continuos errores de la producción y las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Ante esto, ‘La Negra Candela’, referente del entretenimiento en Colombia, ‘sepultó' de manera anticipada este reality con unas contundentes declaraciones.

Graciela Torres Sandoval es considerada por muchos una de las consideradas referentes en lo que a hablar de la farándula criolla se refiere, y más con su destacado trabajo en el programa de chismes ‘El Lavadero’, el cual mandaba la movida antes de que se posicionaran, ‘La Red Caracol’ y ‘Lo Sé Todo’.

Con este prontuario encima, muchos medios la han buscado para que de su opinión sobre el nuevo programa de ‘Nuestra Tele’, que a casi un mes de su salida no despega en el rating y es opacado por el concurso de la directa competencia ‘La Voz Kids’, que es presentado hora y media antes de que inicie ‘La Casa de los Famosos’.

“El gran fracaso de ‘La Casa de los Famosos’ es que no hay famosos. (...) Se supone que el gran fuerte del programa son los influencers, y esos es un fracaso porque la gente no los conoce, ellos son de nicho. (...) Ellos se creen los ‘divos’, obviamente tienen sus seguidores, aunque yo no les creo porque hay unos que los compran. (...) Con lo que pasa en la casa de los famosos De ha demostrado que nada que ver”, fueron las declaraciones de ‘La Negrita’ en entrevista con la emisora MIX.

