El actor Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, ha sido uno de los grandes protagonistas de ‘La Casa de los Famosos’ al encabezar diversas discusiones en las que los televidentes le han dado y también quitado la razón.

Uno de los primeros detonantes, fue el de no sumarse al complot del equipo Infierno en nominar semanas atrás a Mafe Walker. Lo que lo llevó a ventilar las continuas diferencias con las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, y que incluso han traspasado la barrera del respeto.

Desde ese entonces el actor ha estado en boca de todos dentro de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia y también de su esposa ‘Koral La Diva’, quien se ha mantenido activa en sus redes sociales y que ahora ha extendido por medio de sus historias en Instagram una petición a toda la comunidad digital del programa.

“Ahora su les pido el favor que no voten por mi esposo, ya lo quiero en mi casa donde sí tiene amor y donde sí sé quién es, lo quiero acá. Yo a él lo acabo de pedir que lo saquen, les pido a todos sáquenlo, no quiero que esté más allá, lo quiero acá donde lo recibo con amor, sáquenlo, él se nominó, es claro que no quiere estar allá”, escribió Koral en sus redes sociales.

Esposa de Omar Murillo pide que lo saquen de La Casa de Los Famosos

Es de recordar que tras el altercado el actor y la creadora de contendido recibieron un llamado de atención en vivo ante todos los televidentes y les pidieron arreglar sus diferencias, escoger un castigo o postularse a la placa de nominados. Solo Omar Murillo accedió a poner su nombre entre los nominados, mientras Karen Sevillano consideró que postularse no era necesario.