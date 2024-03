“Un abogado que le firme el divorcio”: Nataly Umaña y Melfi se besaron en cámara y las redes estallaron

Una nueva jornada de actividades inició en ‘La Casa de los Famosos’ en las que las parejas conformadas en el capítulo anterior han tenido que sumarse a diversas dinámicas.

El panameño Miguel Melfi y la actriz Nataly Umaña es una de ellas quienes en la terraza de ‘La Casa de los Famosos’ emularon una escena del éxito dramático ‘Ana De Nadie’

“Es que la verdad, ya no lo entiendo sigue pasando el tiempo y no me hace sentido. La Naty que yo conocí el primer día quería ser libre, quería ser feliz, lo hubiese hecho sin pensarlo, sin miedo a nada”, dice Miguel Melfi mientras mira a Nataly Umaña quien responde con una risa de sorpresa en su papel y continua con un “esto es muy peligroso, porque es hábil con sus palabras, porque enreda a quien sea, porque es capaz de convencer a quien sea con lo que sea”.

Seguidamente Melfi continuó, pero sus palabras del dialogo parece que emularon la realidad que vive con la actriz, por lo que despertó la duda si era improvisado o una declaración de amor.

“Es que ese es el tema, yo no quiero convencer a nadie, y quiero usar la palabra a mi favor. Yo lo que quiero que entiendas es que el amor va más allá que la edad, que los países, incluso es más fuerte que el tiempo, que quisiera poder mostrar lo que siento por ti sin hacerle daño a nadie y que aparte de eso quisiera encontrar un poquito de felicidad en una realidad tan llena de problemas”, dijo Miguel Melfi.

Pero la cereza del pastel vino luego de terminados los diálogos cuando el panameño se acercó a besar a Nataly Umaña quien le correspondió. Segundos más tarde el beso se tornó más que apasionado y ambos terminaron en el suelo ante la mirada atónita de sus compañeros.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar, pues los televidentes aseguran que el beso no fue actuado y otros sugieren que su esposo Alejo Estrada debería estar preparando ya el divorcio.

y un abogado pa que le firme el divorcio esa mujer d una — ⭐️ (@isnokzh) March 1, 2024

Yo solo esperaba esta reacción ante el beso de Melfi y Nataly #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/Bwm3PnMs2o — Natalia Osorno (@natoh626) March 1, 2024

Toda Colombia viendo el beso entre Nataly y Melfi en la prueba de hoy:#LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/kQtFZYrR9N — Reick🐺 (@Reickdice) March 1, 2024

El beso más real fue el de Melfi y Nataly y no acepto contradicciones!



#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/Sy624KahFu — ~Sarah🪶📜🕰️🐿️~ (@rita_rehe) March 1, 2024