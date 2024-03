Pelea de Omar Murillo con Karen, ‘La Segura’ y ‘Culotauro’ enciende ‘La Casa de los Famosos’

Durante las ultimas horas en ‘La Casa de los Famosos’ se vivieron momentos de mucha tensión y es que el debate por la cantidad de comida provocó el estallido de Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, y Karen Sevillano.

Puede leer: Cambian letra de canción viral de Karen para incluir a esposo de Nataly Umaña

La discusión se dio desde la sala de ‘La Casa de los Famosos’ en la que Karen Sevillano defendía que no quería que las demás personas aguantaran hambre, mientras que Omar Murillo argumentaba que no quería que nadie peleara por comida. Pero todo escaló cuando Omar Murillo incluyó temas personales consiguiendo así la respuesta de la creadora digital.

“He aguantado hambre, no quiero que los demás aguanten hambre tampoco. Y así sea que mi plato esté lleno estoy pensando en los demás”, decía Karen Sevillano mientras que Omar Murillo le respondía “tú si quieres brillar a costa de estropear a otros verbalmente, pero como no soy tu peón, y me defino solo. Mira te he analizado y tú eres la más insegura que hay. Tú tienes que pedir apoyo, tú sola no puedes”.

En plena pelea tuvo que intervenir Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, quien le exigía respeto por el tono. “¿No que no te metes con las mujeres? ¿No que sos un hombre y no te metes con las mujeres? Que estúpido sos vos, ridículo, irrespetuoso, patán, guacha, igualado”.

Seguidamente Omar Murillo siguió reclamando, e intervino Juan David Zapata, pero su presencia al acercársele le hizo preguntarle si le iba a pegar. Todo mientras el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ llamaba a ambos a los confesionarios para calmarlos.

Pero la disputa siguió, pues Omar siguió reclamando desde el comedor mientras Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, almorzaba por lo que pedía respetar el momento.

Sin embargo, el actor continuó lo que encendió los ánimos del comediante quien terminó dándole un golpe a la mesa, lo que derivó en una escalada entre ambos. El líder de la semana Miguel Melfi no acudió a mediar, pues se encontraba dormido con Nataly Umaña en la misma cama.